Das Kulturprojekt «Alte Reithalle», eine 20,45-Millionen-Investition, muss in den nächsten Monaten zwei Hürden nehmen: Die erste ist vergleichsweise einfach, denn es ist nicht davon auszugehen, dass der Regierungsrat das Projekt respektive den kantonalen Kostenanteil (aus dem Swisslosfonds) nicht genehmigen wird. Auch die zweite Hürde, die Volksabstimmung in Aarau am 10. Juni, scheint aus heutiger Sicht nicht allzu hoch zu sein, hat doch der Einwohnerrat das Projekt und damit den städtischen Kostenanteil von 7,725 Millionen Franken mit 40 zu 8 Stimmen genehmigt.

Doch die Befürworter des kulturellen Grossprojektes gehen auf Nummer sicher. Sie haben eine gross angelegte Informationskampagne gestartet, in deren Mittelpunkt Begehungen der ehemaligen Kavallerie-Reithalle stehen. Die erste Führung hat bereits stattgefunden. Unter den 75 Teilnehmern war nahezu alles, was in der Aargauer Kulturszene Rang und Namen hat.

Kulturschaffende wie Brigitta Luisa Merki («Flamencos en route») und Schriftsteller Klaus Merz, aber auch Mitglieder des Patronatskomitees wie Michael Hunziker («meinstadion.ch») oder Maja Wanner. Seitens der Stadt waren Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP) sowie die Stadträte Daniel Siegenthaler (SP) und Hanspeter Thür (Grüne) vor Ort. Und der frühere Stadtpräsident Marcel Guignard.

So richtig Kraft bekommen

Daniel Siegenthaler sprach von einem einzigartigen Projekt. Einem Vorhaben, das durch den Einwohnerratsbeschluss so richtig Kraft bekommen habe. Darstellende Kunst, klassische Musik, zeitgenössischer Zirkus: «Tuchlaube»-Chef Peter- Jakob Kelting wies darauf hin, dass die diesjährige Sommersaison exemplarisch dafür sein werde, wie ab 2020 die «Alte Reithalle» genutzt wird (immer vorausgesetzt, das Aarauervolk sagt Ja): Als Erstes findet Anfang Mai ein Tanzfest mit über 500 Mitwirkenden statt. Später gibts unter anderem das neue «Festival Melody- Aarau», eine Performance unter Mitwirkung des Rekrutenspiels, aber auch klassisches Schauspiel zu sehen.