Noch eine letzte Staffel «Bestatter» plant das Schweizer Fernsehen. Noch ein letztes Mal Luc Conrad (Mike Müller), ein letztes Mal Fabio (Reto Stalder), ein letztes Mal Aarau. Und ein letztes Mal Ömer Akyüz (81). Der Heimweh-Aarauer (wohnt längst in Schöftland) war in vergangenen Staffeln im Hintergrund zu sehen, wurstbrätelnd, während sich die Ermittler vor seinem legendären Imbiss-Wagen die nötigen Kalorien zuführten und den aktuellen Fall besprachen. «Gömmer zum Ömer» wurde zum Kultspruch.

Ehrensache, dass Ömer nochmals dabei sein soll. So wollte es die Produktionsfirma. Zwar hat Ömer seinen Stand am Graben Ende 2016 nach gut 30 Jahren aufgegeben. Den Imbisswagen hat er seinem früheren Helfer Faik Rrafshi aus Buchs übergeben, er steht dort an der Rösslimattstrasse 46 bei Hauptlin Motors. Aber die Produktionsfirma hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Ömer am Set zu haben. Sprich: am Graben. Dort wird am Mittwochnachmittag gedreht.

Doch Ömer hat entschieden, seinem Nachfolger Faik Rrafshi den Vortritt zu lassen, wie dieser erzählt. Hauptsächlich werde also er im Fernsehen zu sehen sein. «Ömer sagte mir, er habe seine Auftritte gehabt, nun sei ich an der Reihe», so Faik Rrafshi. Aber natürlich sei Ömer beim Dreh vor Ort. Beide freuen sich riesig.

Leider werde es nicht möglich sein, den Original-Ömer-Wagen an den Graben zu transportieren, verrät Rrafshi. Er sei nicht für den Strassenverkehr zugelassen. Also muss ein Ersatzwagen her, natürlich mit Ömer-Schild. «Ich muss nur mit Grillzange und ein paar Würsten kommen», sagt Rrafshi und lacht.

Apropos Würste: Geplant gewesen war, dass Ömer und Faik Rrafshi nach dem Dreh noch Würste verkaufen dürfen. Um der alten Zeiten willen. Aber das ist gar nicht so einfach: Es hätte eine Bewilligung gebraucht, wie eine Anfrage der Produktionsfirma bei der Stadtpolizei ergeben hat. Toni von Däniken, Stellvertretender Chef der Stadtpolizei Aarau, erklärt: «Im Sommer 2017 wurde die Vergabepraxis von Bewilligungen für den Betrieb von Imbissständen durch den Stadtrat gelockert und es können seither fünf Bewilligungen für den Betrieb von Imbissständen ausgestellt werden. Derzeit sind alle vergeben. Die Stadtpolizei führt eine Warteliste. Bezüglich der Grösse des Imbissstandes würde derjenige, welcher von Ömer Akyüz in Aarau betrieben wurde, nicht mehr den Vorgaben entsprechen. Zudem werden aufgrund der Vergabepraxis keine Tagesbewilligungen für Imbissstände ausgestellt.»

Dem Dreh steht aber nichts im Weg, so von Däniken weiter: «Für die Dreharbeiten kann der Imbissstand im Rahmen des Filmsets selbstverständlich gestellt und betrieben werden, da kein Verkauf an Drittpersonen stattfindet.»

Die Würste werden nach den Aufnahmen an die Filmcrew verschenkt.