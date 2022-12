Region Aarau Warum noch immer viele Bushaltestellen nicht behindertengerecht sind Hätten alle Bushaltestelle eine 22 Zentimeter hohe Haltekante, könnten Rollstuhlfahrer problemlos selbstständig ein- und aussteigen. Das Behindertengleichstellungsgesetz fordert genau das. Aber die Umstellung geht nur langsam voran.

Die Haltestelle Alterszentrum Buchs gehört zum Grobnetz und wird deshalb schon bald umgebaut. Nadja Rohner

In Buchs liegt ein Baugesuch für die Anpassung der Bushaltestelle Alterszentrum gemäss Behindertengleichstellungsgesetz auf. Dieses «BehiG» gilt seit 17 Jahren und verlangt unter anderem, dass Busse und Züge von Menschen mit Gehbehinderung selbstständig genutzt werden können.

Ein Rollstuhlfahrer sollte also ohne Hilfe von Dritten in den Bus rollen können. Dafür bräuchte es Haltekanten, die 22 Zentimeter hoch und damit annähernd niveaugleich mit dem Bus sind. Auf die meisten Haltestellen trifft das nicht zu. Theoretisch müssten sie alle umgebaut werden – und zwar von der Gemeinde oder vom Kanton; je nachdem, an welcher Strasse sie sich befinden.

Eigentlich hätte das bis Ende 2023 erledigt werden sollen. So verlangt es das Gesetz. Doch der Kanton Aargau mit insgesamt 1270 Haltestellen respektive 2430 Haltekanten wird – wie andere Kantone auch – den Termin nicht einhalten können. Die technischen Mittel seien lange nicht zur Verfügung gestanden, erklärte Kantonsingenieur Rolf H. Meier gegenüber dem SRF-Regionaljournal. Ausserdem ist die Planung komplex, Einsprachen verzögern den Baustart, und die teils immensen Kosten bereiten vor allem den Gemeinden Sorgen.

Priorität haben Haltestellen in der Nähe von Schulen, Heimen, Spitälern

Der Aargau hat mittlerweile ein Grobnetz mit 450 Haltestellen definiert, deren Umbau prioritär vorangetrieben werden soll, sodass sie doch noch auf 2024 hin fertig werden – mindestens eine pro Ortsteil, in der Nähe von Zentren, Schulen, Spitälern, Heimen oder Grossüberbauungen. Zum Beispiel die Haltestellen Alterszentrum Buchs, Kunsthaus Aarau, Bachstrasse Lenzburg.

Rund 60 Prozent der Grobnetz-Haltestellen sind derzeit in der Projektierungsphase. Von den Haltestellen ausserhalb des Grobnetzes sind erst 10 Prozent (Kantons- und Gemeindestrassen) behindertengerecht. Der Zeitfaktor ist das eine. Die planerische Herausforderung das andere. Es zeigte sich, dass eine komplett barrierefreie Umsetzung an manchen Orten schwierig bis unmöglich ist.

Prominentestes Beispiel ist der hochfrequentierte Bahnhof Aarau. Die Haltekanten sind hier bewusst bloss 16 Zentimeter hoch. Rollstuhlfahrer können nur mit Hilfe des Busfahrers einsteigen, der manuell eine Rampe ausklappt. Es geht nicht anders, weil die Busse in einem engen Radius einfahren müssen.

Bei einer Kantenhöhe von 22 Zentimetern wäre es unmöglich, mit Front oder Heck über die Haltekante zu «streichen». Der Bus würde mit dem Unterboden einhängen. Bei 16 Zentimetern passiert das nicht – aber die Haltestelle ist nicht ganz barrierefrei. Und: Sie bedarf einer Trottoirbreite von 2,9 Metern anstatt 2 bei einer 22er-Kante.

Die Planer ringen landauf, landab um Lösungen. «Man muss jede Haltestelle separat anschauen», betont Marcel Voser, Gesamtprojektleiter beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Und fügt an:

«Oft ist es ein Spagat zwischen verschiedenen Bedürfnissen.»

Damit eine 22er-Kante (ein «Zürich-Bord») möglich ist, muss der Bus ganz gerade und sauber heranfahren können. Das bedingt längere Busbuchten, was wiederum zu Landerwerbsverfahren und hohen Kosten führt. Auf manchen – möglichst geraden – Strecken setzen die Planer deshalb auf Fahrbahnhalte, mit auf 22 Zentimeter erhöhtem Trottoir.

Aber eine Lösung für alle Fälle ist das nicht. Zum Beispiel, wenn der Bus an einer Haltestelle fahrplanmässig länger stehen bleibt als nur ein paar Sekunden, oder wenn es die Strassenklassierung nicht zulässt. Eine weitere Option ist die «Kissenlösung», bei der nur ein Bereich der Haltekante auf 22 Zentimeter erhöht ist – genau bei der zweiten Tür. Der Bus hängt da zwar nicht an. Aber so ein Kissen könnte zu einer Stolperfalle werden.

Manchmal ziehen die Planer in Betracht, die ganze Haltestelle einige Meter an einen geeigneteren Ort zu verschieben. Dies ist bei der Aarauer Haltestelle Kunsthaus stadtauswärts ein Thema, wo der Halt ein paar Meter näher Richtung Bahnhof rücken soll. «Es gibt aber Fälle, bei denen die verschobene Haltestelle zu nahe an die nächste kommen würde», sagt Marcel Voser.

Biberstein: «Diese Bushaltestelle ist mein kompliziertester Fall»

Kopfzerbrechen bereitet den Planern die Haltestelle Ihegi. Hier wendet der Bus der Linie 4, bevor er nach einer kurzen Pause wieder Richtung Stadt fährt. Würde man nun die Haltekante auf 22 Zentimeter erhöhen, müsste der Radius der Wendeschlaufe sehr viel grösser werden, damit der Bus sauber heranfahren kann. Weil die Haltestelle jedoch am steilen Hang liegt, ist dies nicht ohne Weiteres umsetzbar:

Seit Jahren wird an einer Lösung gearbeitet. «Diese Bushaltestelle ist mein kompliziertester Fall», sagt Projektleiter Andreas Sutter vom BVU. Die aktuell angepeilte Lösung ist eine Vergrösserung des Wende-Radius – das bedingt eine Erweiterung der Fläche mit Landerwerb und dem teuren Einbau von Stützmauern. Selbst mit dieser Lösung ist nur eine 16-Zentimeter-Kante möglich, allerdings soll auf Höhe der mittleren Bus-Tür die «Kissen-Lösung» angewandt werden. Der Projektleiter rechnet nicht damit, dass vor 2024 mit dem Haltestellen-Umbau, der Teil des Ausbaus der Auensteinerstrasse Richtung Osten ist, angefangen werden kann.

Küttigen: Haltestelle Kreuz ist ein Problem

Auch Küttigen kämpft mit planerischen Schwierigkeiten. Weil der Platz für lange Busbuchten nach BehiG fehlt, werden wohl eine Mehrheit der 20 Bushaltestellen (zehn mal zwei) im Siedlungsgebiet sukzessive zu Fahrbahnhalten umgebaut. Die Hälfte davon macht der Kanton, für die anderen ist die Gemeinde selber zuständig.

«Die Zusammenarbeit mit dem Kanton ist sehr gut», betont der zuständige Gemeinderat Raymond Hunziker. So konnten die Küttiger bezüglich der Ausgestaltung der Haltestellen an der alten Staffeleggstrasse beim Kanton erfolgreich Planungsänderungen erwirken. Neu gibt es hier beidseitig einen Fahrbahnhalt. Der Kredit dafür bzw. für die «Belagssanierung mit Gehwegverlängerung» kommt im Sommer an die Gemeind.

Den schwierigsten Fall muss die Gemeinde aber selber bearbeiten: die Haltestelle Kreuz. Dort sieht es momentan so aus:

Nadja Rohner

Hier, südlich der Verzweigung Benken/Staffelegg, endet die Buslinie 1. Der Bus muss wenden und wartet einige Minuten den Fahrplan ab. Die Haltestelle wird aber auch von zwei Postautolinien genutzt. Besonders zu Stosszeiten, wenn die Busse eng getaktet sind, wird der Platz sehr knapp – trotz zwei Busbuchten.

Mit dem BehiG-konformen Ausbau wird die Busbucht dorfauswärts durch einen Fahrbahnhalt ersetzt. Es gehe nicht anders, sagt Hunziker – die Busbucht müsste verlängert werden, was aufgrund der bestehenden Liegenschaften nicht möglich ist.

Immerhin besteht die Möglichkeit die Bucht auf der anderen Strassenseite beim Schulhaus beizubehalten und auf die notwendige Länge auszubauen. Sie soll gemäss aktueller Planung durch einen Fahrbahnhalt ergänzt werden, sodass ein Bus warten und das Postauto trotzdem zufahren kann. Der Kredit für den Ausbau kommt wohl 2022 an die Gmeind. Die Kosten seien noch nicht genau zu beziffern, sagt der Gemeinderat. Generell: pro Bushaltestelle kommt man nicht fünfstellig weg, selbst wenn ein Fahrbahnhalt gebaut wird - die billigste Variante.