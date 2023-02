Öffentlicher Verkehr Busbetrieb Aarau hat ein Problem mit den Anzeigetafeln – das hängt mit den neuen Elektrobussen zusammen Dieses Jahr erhält der Busbetrieb Aarau (BBA) 15 neue Elektrobusse. Das erfordert gewaltige Umstellungen für verschiedene Betriebsbereiche. Und diese gehen nicht immer reibungslos über die Bühne.

Die Anzeigetafeln der BBA-Busse funktionieren teilweise seit über einer Woche nicht; etwa dieser hier beim Oberturm. Nadja Rohner

Pendlerinnen und Pendlern ist es schon aufgefallen: Die Anzeigen an manchen Bushaltestellen der Busbetrieb Aarau AG (BBA) funktionieren nicht richtig. «Systemumstellung, bitte Aushangfahrplan beachten», steht beispielsweise seit über einer Woche an der Anzeige bei der Haltestelle «Holzmarkt».

Wie BBA-Geschäftsführer Peter Baertschiger erklärt, hängt das mit der Beschaffung der neuen E-Bus-Flotte zusammen. Diese benötigt ein völlig neues Leitsystem, das nicht nur in den neuen «Stromern», sondern auch in den alten Diesel- und Hybridbussen eingebaut werden muss. Das Leitsystem zeigt der Fahrerin und auch der Leitstelle ganz genau an, wo der Bus gerade ist, wie viel Verspätung oder Vorsprung er hat und – bei den Elektrofahrzeugen – wie der Ladestand der Batterie ist. Jeder Bus kommuniziert so auch mit den neuen digitalen Anzeigetafeln, die aktuell nach und nach an den Haltestellen installiert werden.

«Noch funktioniert die Kommunikation aber nicht überall richtig», sagt Baertschiger. Ausserdem sei es zu Lieferschwierigkeiten gekommen. Deshalb werde es nun noch ein paar Tage dauern, bis alles wieder reibungslos funktioniert. «Dafür ist das neue Leitsystem – und damit auch die Anzeigen – viel genauer als das alte. Es kommuniziert auch mit der SBB, sodass die Anzeigen in den Zügen über Bus-Anschlüsse immer aktuell sein sollten.»

Derweil wird in Deutschland fleissig an den 15 neuen Elektrobussen gearbeitet, welche die BBA bestellt hat. Im Juli kommen die ersten zwei, im Herbst die restlichen 13. «Ziel ist, im Juli zuerst die Schulungen und Testfahrten auf den Bussen durchzuführen und sie dann in den Sommerferien noch in den Passagierverkehr zu bringen», erklärt Baertschiger.

Bis zum Eintreffen der Busse muss das Depot in der Telli noch entsprechend ausgerüstet werden. «Zusammen mit der Eniwa haben wir bereits eine Trafostation erstellt», so der BBA-Chef. Seit wenigen Tagen läuft die öffentliche Ausschreibung für die Installation der Ladeinfrastruktur im Depot sowie deren Verbindung zur Trafostation. «Und wenn wir schon an der Decke arbeiten, installieren wir gleich noch LED-Leuchten», so Baertschiger.