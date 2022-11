Oberkulmer «Mir fehlt die Vision»: Stimmvolk weist den Verkauf des ehemaligen Feuerwehrmagazins vorerst zurück An der Winter-Gmeind sprachen sich die Oberkulmerinnen und Oberkulmer vorerst gegen den Verkauf der Liegenschaft aus. Die Teilsanierung des Schulhauses und das Budget 2023 hingegen wurden angenommen.

Vorerst wird das ehemalige Feuerwehrmagazin nicht verkauft. Screenshot Google Streetview / Aargauer Zeitung

Das ehemalige Feuerwehrmagazin an der Dorfstrasse 11 mit sechs Wohnungen – davon sind drei vermietet – und Garagen wurde vor rund 55 Jahren gebaut. Wie der Gemeinderat an der Winter-Gmeind vom Freitagabend und auch schon im Vorfeld mitteilte, ist der Innenausbau nicht mehr zeitgemäss. Beispielsweise würden die kleinen Balkone und nur eine Nasszelle in einer 4,5-Zimmer-Wohnung dazu führen, dass die Wohnungen unter dem üblichen Marktwert vermietet werden müssen.

Die Gemeinde holte aus diesem Grund eine Grobkostenschätzung für eine Gesamtsanierung des Gebäudes ein. Hinzu kam, dass sie vom Kanton aufgefordert worden sei, zusätzlichen Wohnraum für Flüchtende anzumieten und Reserveplätze zu schaffen. Die leerstehenden Wohnungen seien deshalb bislang nicht ausgeschrieben worden.

Die Sanierung wurde schliesslich auf rund 2,7 Millionen Franken geschätzt. Wie Ammann Roger Schmid im Oktober gegenüber der AZ sagte, hätte die Renovation aber eine grössere Verschuldung in der Zukunft zur Folge. Aus diesem Grund stellte Frau Vizeammann Denise Geiser am Freitagabend das Geschäft: «Verkauf der Liegenschaft Dorfstrasse 11 – Parzelle Nr. 587» vor. Der Preis wurde auf 2,48 Millionen Franken festgelegt.

Fachkommission statt Verkauf

Die Verkaufsabsichten stiessen bei den 105 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern auf Kritik, so auch bei Votant Adrian Stutz. Er stellte in Frage, ob die Liegenschaft zum aufgeführten Preis von 2,48 Millionen einen Investor finden würde, weil der Preis pro Quadratmeter zu hoch sei für die Region. Ausserdem sei das Dorfzentrum wichtig für die Gemeinde. «Damit will ich nicht sagen, dass das Gebäude schön ist», ergänzte er. Das ehemalige Feuerwehrmagazin sei zudem auch nicht die einzige Gemeindeliegenschaft, die bald Sanierungsarbeiten brauche.

«Mir fehlt die Vision», sagte Stutz abschliessend und stellte einen Rückweisungsantrag. Statt eines Verkaufs soll der Gemeinderat eine Fachkommission einsetzen, um die mittel- und langfristigen Investitionen in Gemeindeliegenschaften zu ermitteln. Verena Brändli (FDP) und Ursula Hofmann (SP) unterstützten den Antrag im Namen der Dorfparteien. Hofmann fügte an, es sei auch wichtig, Wohnraum für jene zu schaffen, die nicht viel zum Steuerertrag beitragen. Der Rückweisungsantrag wurde einstimmig angenommen.

Das angepasste Budget 2023 (ohne die rund 2,48 Millionen Franken Einnahmen, die sich die Gemeinde vom Verkauf der Liegenschaft erhoffte) mit einem Plus von etwas mehr als 73'000 Franken wurde ebenfalls genehmigt. Dasselbe gilt für die Teilsanierung des Schulhauses für 500'000 Franken (die AZ berichtete).