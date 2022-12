Obergericht Gemeinderat muss Verhandlung nach Littering-Bussen selber durchführen Zwei Gemeinderäte haben wegen Litterings Bussen ausgesprochen. Die Beschuldigten erhoben Einsprache. Das Bezirksgericht weigerte sich, eine Verhandlung durchzuführen – zu Recht, wie das Obergericht nun entscheidet.

Der Aargau führt hohe Littering-Bussen (300 Franken), in anderen Kantonen sind sie niedriger. Büssen kann der Gemeinderat gleich selber. Nadja Rohner

Wenn eine Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl ausstellt und der Beschuldigte damit nicht einverstanden ist, kann er Einsprache erheben und den Fall vom Bezirksgericht beurteilen lassen. So einfach, so klar.

Allerdings können auch Gemeinderäte Strafbefehle für bestimmte Taten ausstellen. Und dann ist der Ablauf eben nicht mehr ganz so klar. Deshalb hat das Aargauer Obergericht kürzlich in zwei Fällen ein Machtwort sprechen müssen.

Bezirksgericht schickt Fälle wieder zurück

In beiden Fällen hatte ein Gemeinderat – es geht aus den Urteilen nicht hervor, ob es sich beide Male um dieselbe Gemeinde handelt – einen Beschuldigten per Strafbefehl wegen Wegwerfens eines Zigarettenstummels zu 300 Franken Busse und 200 Franken «Kosten» verurteilt. Beide Beschuldigten erhoben Einsprache. Die Gemeinderäte gaben den Fall ans Bezirksgericht Aarau zur Durchführung einer Verhandlung weiter. Das Bezirksgericht schickte aber beide Fälle wieder zurück an die Absender: Es sei nicht zuständig. Eine Haltung, die nun auch das Obergericht stützt.

Der Gemeinderat hatte sich auf die Strafprozessordnung berufen. Darin steht sinngemäss: Wenn ein Beschuldigter gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Einsprache erhebt, überweist die Staatsanwaltschaft die Sache ans erstinstanzliche Gericht.

Obergericht stützt Entscheid des Bezirksgerichts

Das Bezirksgericht und das Obergericht hingegen argumentieren mit dem Aargauer Gemeindegesetz. Darin steht sinngemäss: Wenn gegen Strafbefehle von Gemeinderäten Einsprache erhoben wird, muss der Beschuldigte zuerst zu einer Verhandlung vor den Gemeinderat – oder auch nur ein einzelnes Mitglied des Gremiums – vorgeladen werden. Der Gemeinderat fällt dann einen begründeten Entscheid und erst dieser kann vors Bezirksgericht gezogen werden.

Die Gemeinderäte hatten sich zwar auf den Standpunkt gestellt, die neue Strafprozessordnung schalte das Gemeindegesetz in diesem Bereich quasi aus. Das stimmt so aber nicht, hält das Obergericht fest.

Der kleine, aber entscheidende Unterschied: Geht es um kantonales Strafrecht, dann kann auch kantonales Strafprozessrecht angewandt werden. Mit anderen Worten: Wenn wie in den beiden Zigi-Littering-Fällen der Gemeinderat eine Busse wegen Verstosses gegen die Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung büsst, was er bis zu einer Bussenhöhe von 2000 Franken machen kann, dann geschieht dies nach den Regeln des Aargauer Gemeindegesetzes – und der Gemeinderat muss bei Einsprachen zunächst selber eine Verhandlung durchführen. Anders wäre es übrigens, wenn die Busse über 2000 Franken läge – dann verhängt sie der Gemeinderat nicht selber, sondern macht Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.