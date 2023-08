Oberentfelden Zweiter Gemeinderatskandidat steht fest: Die SP stellt Jurist Vasco Rohr (25) auf Einen Tag nach der FDP gibt nun auch die SP ihren Kandidaten für den frei gewordenen Sitz im Oberentfelder Gemeinderat bekannt. Offen bleibt auch hier noch, ob die Partei auch den Ammann-Sitz anpeilt.

Petra Huckele, bisher Vizeammann, und Vasco Rohr, der neu für den Gemeinderat kandidiert. Bild: zvg

In Oberentfelden kommt es am 22. Oktober zu einer Kampfwahl um den freien Gemeinderatssitz. Nachdem die FDP Hans R. Schibli (51) als Kandidaten bekanntgegeben hat, folgt nun am Tag danach die SP. An ihrer Parteiversammlung am Dienstagabend wurde Vasco Rohr (25) einstimmig nominiert.

Vasco Rohr (25, SP) Bild: zvg

Vasco Rohr ist Jurist, war früher in der Flüchtlingshilfe tätig und arbeitet neben seinem Masterstudium aktuell als Anwaltsassistent in einer Kanzlei. Seit 2022 ist er Co-Präsident der SP Entfelden. Ihm wird laut Medienmitteilung «eine breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg» vorausgesagt.

Er wolle sich den Problemen der Gemeinde annehmen, dabei Bewährtes verbessern und Innovation und Fortschritt vorantreiben. Seine Nomination sei «eine logische Folge, um eine repräsentative Wiedergabe der Bevölkerung im Gemeinderat zu ermöglichen und mit frischem Wind neuen Antrieb in das bestehende Gremium zu bringen».

Petra Huckele lässt Kandidatur als Ammann noch offen

«Vasco Rohr ist die perfekte Ergänzung für unser Gremium und ich würde mich ausserordentlich über die Zusammenarbeit freuen», wird die bisherige Gemeinderätin und Vizeammann Petra Huckele in der Mitteilung zitiert. Gut möglich, dass sie als neue Frau Ammann kandidiert. Mit dem Rücktritt von Markus Bircher gilt es, auch diesen Posten neu zu besetzen. In dieser Frage halten sich die Ortsparteien bisher noch gedeckt.