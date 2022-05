Oberentfelden Tresor aufgebrochen: Zwei Einbrecher in flagranti verhaftet Die Polizei nahm gestern zwei Männer während eines Einbruches fest. Im Anschluss konnte noch eine mutmasslich beteiligte Frau verhaftet werden.

Eine Anwohnerin meldete am Mittwoch, 25.05 um 02:45 Uhr, Klopfgeräusche in der Nähe des Schwimmbades Oberentfelden. Die Polizeipatrouillen lokalisierten die Geräusche im Jungscharzentrum am Grenzweg und umstellten das Gebäude.

Die Polizei erwischte die Diebe auf frischer Tat. Keystone

Bei der Durchsuchung konnten zwei vermummte männliche Personen, ein 18-jähriger Schweizer und ein 18-jähriger Italiener, angehalten werden. Sie hatten den Schlüsseltresor aufgebrochen und mit einem darin befindlichen Schlüssel die Türe geöffnet.

Im Gebäudeinnern wurden diverse Türen aufgebrochen. Im Zuge der weiteren Fahndung wurde zudem eine 24- jährige Schweizerin festgenommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. (has)