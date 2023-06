Oberentfelden Vor 50 Jahren wurde aus dem Gemeindehaus eine Brockenstube Diesen Samstag, 3. Juni, feiert die Brocki an der Aarauerstrasse in Oberentfelden ein bedeutendes Jubiläum. 1973 hatten sich vier Frauen für die Gründung der Brockenstube eingesetzt.

Das alte Oberentfelder Schul- und später Gemeindehaus dient seit nun 50 Jahren als Brockenstube. Bild: Kantonale Denkmalpflege Aargau

50 Jahre ist es inzwischen her, seit das frühere Gemeindehaus an der Aarauerstrasse 13 geräumt und zur Brockenstube umfunktioniert wurde, die bis heute Bestand hat. In den 1830er-Jahren erbaut, diente das Gebäude sogar zuerst als die einzige Schule im Dorf, ehe es 1906 gänzlich von der Gemeindeverwaltung übernommen wurde.

Nach dem Bau des heutigen Gemeindehauses 1972 engagierten sich vier Frauen für die Gründung einer Brocki, die im Mai 1973 eröffnet wurde. Heute arbeiten dort ehrenamtlich elf Frauen und zwei Männer zwischen 29 und 85 Jahren, wie dem «Bulletin beider Entfelden» zu entnehmen ist.

Die Brockenstube wurde zum Treffpunkt im Dorf. Vor drei Jahren wurde sie deshalb für den Sozialpreis der Landeskirche nominiert. Das runde Jubiläum wird nun am Samstag, 3. Juni, gefeiert, von 9 bis 15 Uhr. Wie immer wird der Verkaufserlös wohltätigen Organisationen der Gemeinde gespendet.