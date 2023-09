Oberentfelden Vier Kaninchen ausgesetzt: Polizei sucht Zeugen Mitten im Gewerbegebiet von Oberentfelden hoppelten sie herum: Vier Kaninchen wurden laut der Kantonspolizei absichtlich ausgesetzt. Wem gehören sie?

Jö: Die Kaninchen wurden in einem Gebüsch versteckt - mit ein paar Karotten als Proviant. Bild: Kapo Aargau

Ein Angestellter eines Gewerbebetriebes an der Industriestrasse in Oberentfelden staunte wohl nicht schlecht, als er ein Kaninchen über den Vorplatz hoppeln sah. Als er ihm folgte, fand er drei weitere Tiere in einem Gebüsch. Dort lagen auch einige Karotten, was laut der Kantonspolizei Aargau darauf hin weisst, dass die Kaninchen in der Nacht dort ausgesetzt wurden.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer weiss, wem die Kaninchen gehören? Bild: Kapo Aargau

Ein Tierrettungsteam nahm die Tiere in ihre Obhut und brachten sie in ein Tierheim, während die Polizei die Umgebung nach einem möglichen Herkunftsort absuchte. Bisher wurde sie nicht fündig, darum bittet die Polizei, das Zeugen und Personen, die Angaben zu den Tieren machen können, sich unter der Telefonnummer 062 836 55 55 zu melden. (zen)