Oberentfelden Stiftung Orte zum Leben mit neuer Geschäftsführung – Garage wird eingeweiht Nach der Eröffnung des Neubaus in Oberentfelden kann die Stiftung für Menschen mit Beeinträchtigung nun auch ihren neuen Leiter würdig feiern. Die wegen der Pandemie verschobene Einweihung der Auto- und Velogarage wird nun ebenfalls nachgeholt.

Die Geschäftsleitung, von links nach rechts: Michael Stolz, Roger Lombardo, Julien Bürgel, Martin P. Leuzinger und Daniel Schneeberger. zvg

Nach der Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit dem früheren Geschäftsführer Martin Bhend stand die Stiftung Orte zum Leben einige Monate ohne definitive Führung da. Anfang Mai übernahm Martin P. Leuzinger das Amt, jetzt wird er der Öffentlichkeit offiziell vorgestellt.

Der 50-jährige Betriebswirtschaftler bringt langjährige Managementerfahrung aus der Uhren- und Verpackungsindustrie sowie aus dem Handel mit, unter anderem bei Firmen wie Light+Byte oder der Schweizerischen Industrie Gesellschaft SIG. Er lebt mit seiner Lebenspartnerin und seinen drei Kindern in Wohlenschwil.

Martin P. Leuzinger, der neue Geschäftsleiter der Stiftung Orte zum Leben. zvg

Unterstützt wird Martin P. Leuzinger in der Geschäftsleitung von Roger Lombardo, dem Bereichsleiter Wohnen/Tagesstätte, der die Gesamtführung der Stiftung zuvor ad interim innehatte und nun Stv. Geschäftsleiter wird; dazu Daniel Schneeberger, Bereichsleiter Wohnen, Julien Bürgel, Bereichsleiter Finanzen/Dienste und Michael Stolz, Bereichsleiter Personal/Klientenwesen.

Nebst Wohnraum auch mehrere Jobs

Die Stiftung Orte zum Leben betreut rund 350 Menschen mit Beeinträchtigung und gehört damit zu den grössten solchen Einrichtungen im Kanton. 1977 gegründet, bietet sie heute nebst Wohn- und Freizeitangebot auch Arbeitsmöglichkeiten an in den Bereichen Bäckerei, Kaffeerösterei, Obstdörrerei, Gastronomie, Hauswirtschaft, Weberei, Nähatelier, Mechanische Werkstätte, Verpackung/Montage und Logistik, Schreinerei, Autogarage und -waschanlage, Velowerkstatt sowie Gartenunterhalt.

Das Team Gartenunterhalt sorge bei Firmen und Privatpersonen für schöne und gepflegte Gärten, wie die Stiftung schreibt. zvg

Seit 2020 betreibt die Stiftung auch die Kantinen der Kantonsverwaltung Behmen, Buchenhof und Telli in Aarau. Am 1. Juni wurde in Oberentfelden zudem das neue Wohnhaus Oase in Betrieb genommen.

Der Neubau der Stiftung Orte zum Leben in Oberentfelden Anfang April, noch kurz vor der Einweihung. Florian Wicki (8.4.2022)

Nun wird auch die Garage offiziell eingeweiht

In Oberentfelden, Aarau, Lenzburg und Staufen arbeiten rund 350 Personen für die Stiftung. Der Umsatz beträgt fast 30 Millionen Franken. 2,8 Millionen gab sie 2019 für die in Oberentfelden benachbarte Autogarage Sollberger am Lerchenweg 13 aus. Zwar schon seit Mai 2020 als Dienstleistungszentrum der Stiftung in Betrieb, wird nun auch diese – nach der Pandemie – erst jetzt offiziell der Bevölkerung vorgestellt.

Am Lerchenweg 13 sind die Autogarage, die Velowerkstatt sowie der Gartenunterhalt der Stiftung Orte zum Leben untergebracht. Dort, wo früher die Garage Sollberger drin war. zvg

Am Samstag, 3. September, von 9 bis 16 Uhr kann die Tankstelle mit Velowerkstatt, Autogarage und Waschanlage besichtigt werden. Im selben Gebäude untergebracht ist auch der Bereich Gartenunterhalt. Vor Ort wird es auch ein kleines Unterhaltungsangebot geben mit Verpflegungsmöglichkeiten, dazu werden diverse von den betreuten Menschen in der Stiftung hergestellten Produkten verkauft.