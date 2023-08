Oberentfelden Sie dürfte künftig der Gemeinde vorstehen: Yvette Körber (SVP) stellt sich zur Wahl Die 50-jährige Gemeinderätin und Unternehmerin mit internationalem Werdegang ist die Einzige im Gremium, die sich bei der Ersatzwahl vom 22. Oktober zur Wahl stellen wird. Im Rat fiel sie bisher über fundierte Voten oder ihr Engagement bei der Zentrumsplanung auf.

Yvette Körber (50, SVP) kandidiert als einzige Gemeinderätin für die Nachfolge von Markus Bircher als Ammann in Oberentfelden. Bild: zvg

Wer an den Gemeindeversammlungen war, seit Yvette Körber 2022 ihr Amt als Gemeinderätin angenommen hat, wird bei den Erläuterungen aus dem Rat viel Qualität gespürt haben. Präzis, eloquent und dennoch bodenständig präsentierte sie die Themen ihrer Ressorts, unter anderem Tiefbau und Verkehr. Fragen aus dem Publikum beantwortete sie fundiert. Yvette Körber schweift nicht ab, sagt das Nötige und sagt es gut.

Aufgefallen ist an der letzten Gmeind im Juni aber vor allem ihr Anspruch an sich selbst: Als sie mehrere, teils massive Kreditunterschreitungen von bis zu rund einer halben Million Franken bei den letzten Strassensanierungen präsentieren musste, sagte sie immer wieder Dinge wie «das ist nicht der Qualitätsanspruch, den wir haben» oder «das lässt mein Ehrgeiz nicht zu». Auf ihr Begehren hin seien Massnahmen eingeleitet worden, jedes Bauprojekt der Gemeinde erhalte nun ein «Risikomonitoring» oder «Kostencontrolling auf sehr enger Basis».

Yvette Körber fällt auf, weil sie über ihren beruflichen Werdegang in international tätigen Firmen einen entsprechend gefüllten Rucksack bei Themen wie Finanzen oder Infrastrukturprojekten mitbringt. «Tunnelbau ist bei mir fast ein Tagesgeschäft», sagte sie etwa, als sie für den Gemeinderat kandidierte. Die Betriebswirtschafterin sanierte einst eine deutsche Firma, führe die Expansion in den chinesischen Markt an, war auch in Singapur oder den USA tätig. Heute sitzt sie im Verwaltungsrat von Cargo Sous Terrain und ist Geschäftsführerin des Logistik-Beratungsunternehmens Amberg Loglay.

Jetzt kandidiert sie, eineinhalb Jahre nach ihrer Wahl in den Gemeinderat, als neue Frau Ammann von Oberentfelden. Mit dem krankheitsbedingten Rücktritt von Markus Bircher (FDP) muss dieser Posten neu besetzt werden. Ambitionen für das Amt haben im Gemeinderat auch Vizeammann Petra Huckele (SP) und Hans-Peter Widmer (FDP) gehegt. Doch als Yvette Körber (SVP) ihr Interesse bekundete, erhielt sie sogleich die Unterstützung durch ihren Parteikollegen im Rat, Kevin Friker, und durch Hans-Peter Widmer, der seine mögliche Kandidatur ihretwegen zurückzog. «Es ist ideal», sagt er dazu. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr als Ammann.»

Die SVP wird sie im September offiziell nominieren

Gewählt ist die 50-Jährige noch nicht. Die Ersatzwahl findet am 22. Oktober statt, melden darf sich im ersten Wahlgang jede in Oberentfelden stimmberechtigte Person. Es wäre aber eine Überraschung, wenn sie nicht die wohl erste Frau Ammann der Gemeinde würde. In einer Mitteilung gab die SVP ihre Kandidatur jetzt bekannt, offiziell nominiert werde sie aber beim ausserordentlichen Parteitag am 2. September.

«Mit über 30 Jahren Führungserfahrung bringt Yvette Körber eine breite Palette von Kompetenzen mit, die sie in ihre potenzielle Rolle als Gemeindeammann einbringen kann», schreibt die Partei. «Dank ihr konnten bedeutende Kosteneinsparungen realisiert werden. Mit der Leitung diverser Projekte hat sie ihre Fähigkeiten in der Strukturierung und Organisation bewiesen.» Seit dem Rücktritt von Markus Bircher hat sie auch die Leitung der Technischen Betriebe interimistisch übernommen.

Fokus zuletzt auf die Neugestaltung des Dorfzentrums

Vor zwei Jahren sagte Yvette Körber, dass sie das Dorfleben beleben und das Potenzial der vielen kreativen Betriebe der Gemeinde mehr hervorheben wolle. «Man muss als Gemeinde das Gespür haben, um diese Chancen aufzunehmen», sagte sie. Umgesetzt hat sie dies im Gemeinderat etwa beim Wiederauflebenlassen des Weihnachtsmarkts oder bei der aktuellen Zentrumsplanung.

Gerade die Verkehrssituation im Dorfkern führe dazu, dass das Gewerbe leide. Viele Geschäftsflächen im Oberentfelden stehen lange leer, neue Ideen scheitern. Bei der Neugestaltung des Zentrums samt Untertunnelung der Bahnlinie wird die Tunnelspezialistin, wohl bald als Ammann, eine zentrale Rolle spielen.