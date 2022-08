Oberentfelden Petitionen, Leserbriefe und Kommentare: Riesiger Rückhalt für die Oberentfelder Igelstation Die Schliessung der Igelstation Oberentfelden führte zu schockierten Reaktionen und zahlreichen Leserbriefen. Mittlerweile laufen sogar Unterschriftsaktionen. Das Veterinäramt wird stark kritisiert. Doch nach wie vor ist nicht ganz klar, wo eigentlich das Problem liegt.

Ein Bild aus der Igelstation im Satis Seon. Dort werden jetzt auch die Oberentfelder Igel gepflegt. zvg

Die Solidaritätswelle, welche die Igelstation Oberentfelden und ihre Betreiberin Danielle Lenzin derzeit erfahren, ist riesig. In Leserbriefen erzählen die Menschen von ihren Erfahrungen mit der Igelstation und wie sie Lenzin erlebt haben, in den Kommentarspalten in den sozialen Medien wird das Thema ebenfalls diskutiert und das Veterinäramt stark kritisiert. Zwei Personen haben sich gar entschieden, Unterschriften für die Igelpflegerin und ihre Station zu sammeln. Eine davon ist Jasmin Moor. Die Staufnerin startete eine Onlinepetition auf der Plattform petitio.ch und hat das gesetzte Ziel von 200 Unterschriften bereits nach zwei Tagen mit 285 Unterschriften übertroffen.

Ausschlag für ihre Petition sei der Bericht von Tele M1 gewesen, erzählt Moor. «Es hat mich zu Tränen gerührt, zu sehen wie es Frau Lenzin momentan geht. Ich wollte ihr einfach helfen.» Sie selbst habe noch nie einen kranken oder verletzten Igel nach Oberentfelden gebracht. «Ich bin aber der Meinung, dass die Igel einen Ort benötigen, wo ihnen geholfen wird.» Mit ihrer Petition wolle sie erreichen, dass man eine gemeinsame Lösung finde. «Wenn es Probleme bei der Igelstation gibt, dann sollte man Danielle Lenzin helfen, sie zu lösen und zu verbessern.» Auch auf Facebook wird für die Igelstation mobil gemacht. Personen, die helfen möchten, werden dazu aufgerufen, am Samstag beim Coiffeur Schnip-Schnap in Schöftland vorbeizugehen. Dort liege eine Liste aus, auf der Unterschriften für die Igelstation gesammelt werden.

Der Kanton hält sich wegen des laufenden Verfahrens bedeckt

Seitens des Kantons muss man sich wegen des noch laufenden Verfahrens bedeckt halten. Das Veterinäramt kann deshalb auch nicht auf die teils massiven Anfeindungen reagieren. Die Kantonstierärztin Barbara Thür verwies jedoch darauf, dass weder Kanton noch der Veterinärdienst die Igelstation leichtfertig schliessen würden. «Da müssen schon gravierende Mängel vorhanden sein», sagte sie gegenüber Tele M1.

Die Person, die weiss, was in der Verfügung des Kantons steht, ist Danielle Lenzin. Die Verfügung des Veterinärdienstes hat sie der AZ auf Anfrage nicht vorgelegt. Die Leiterin der Station hat aber Punkte angesprochen, welche den Kanton gestört hätten. Dazu gehört, auch, dass Lenzin kranken oder verletzten Igeln Medikamente verabreicht. Dass dies gesetzlich nicht erlaubt ist, habe ihr während dieser Zeit niemand gesagt, so Lenzin weiter. «Die Medikamente habe ich während der gesamten 38 Jahre immer von Tierärzten bezogen.» Dass sie mit jedem Igel zum Tierarzt gehe, sei illusorisch. «Ich habe jeden Tag mindestens zehn Tiere, die ich medizinisch behandeln muss. Ich wäre nur noch am hin- und herfahren.» Auch die Grösse der Boxen sei vom Veterinärdienst bemängelt worden, so Lenzin. «Bei früheren Kontrollen des Kantons war die Grösse nie ein Problem.»

Igel aus Oberentfelden wurden nach Seon gebracht

In der Igelstation in Oberentfelden standen zeitweise bis zu 140 Boxen. Einige davon waren mit Igelmüttern und ihren Jungen besetzt. Mittlerweile ist die Station leer. Ein Teil der Igel haben Lenzin und ihr Team wieder in die Gärten entlassen. «Die kranken oder verletzten Tiere haben wir der Igelstation Satis in Seon übergeben. Die Mitarbeitenden wurden von mir ausgebildet.»

Obwohl die Verfügung noch nicht definitiv ist, plant Lenzin nicht, beim Kanton vorstellig zu werden. «Ich habe momentan nicht die Nerven dafür. Ich schlafe praktisch nicht mehr», sagt sie. Dass sich jetzt so viele Menschen melden, um sich hinter sie und die Station zu stellen, freue sie aber sehr.