Oberentfelden

Der WSB-Tunnel gibt den Anstoss: Die Gemeinde will ihr Dorfzentrum neu planen

Urnenabstimmung statt Gmeind: Am 13. Juni stimmt das Volk unter anderem über einen Kredit für die Planung einer Neugestaltung des Engelplatzes. Ein Raumentwicklungsbüro soll für 118'000 Franken damit beauftragt werden. Der Gemeinderat will zudem eine Vollzeitstelle mehr in der Bauverwaltung schaffen.