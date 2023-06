Oberentfelden Ein halbes Jahr später: Schon wieder Stellenanstieg bei den Sozialen Diensten An der Wintergmeind im November bewilligte das Stimmvolk eine neue Vollzeitstelle. An der darauf folgenden Sommergmeind sollen nun weitere 150 Prozent hinzustossen. Unter dem Strich werden dadurch aber Kosten eingespart, heisst es. Zudem werden in der Gemeinde Tausende neue, «smarte» Elektrizitätszähler benötigt.

Die Oberentfelder Gemeindeverwaltung will sich direkt um die Geflüchteten in der Gemeinde kümmern. Bild: Britta Gut

Ende letztes Jahr wurde die Schaffung vier neuer Vollzeitstellen in der Gemeindeverwaltung vom Volk gutgeheissen: je eine fürs Steueramt, die Bauverwaltung, den Bereich Informatik und die Sozialen Dienste. Letztere müssten der Flut an neuen Fällen gerecht werden und neue Aufgaben übernehmen, hiess es im November in der Erläuterungen zur Wintergemeindeversammlung. Jetzt, ein halbes Jahr später, wird erneut eine Stellenplanerhöhung bei den Sozialen Diensten beantragt – und zwar um weitere 150 Stellenprozente.

Der Hintergrund ist dieses Mal aber ein anderer. Unter dem Strich geht es darum, Kosten zu sparen. Denn derzeit werden anerkannte und vorläufig aufgenommene Geflüchtete in Oberentfelden von Caritas Aargau betreut; dies während der fünfjährigen Kostenersatzpflicht durch den Bund, wie es im Büchlein zur kommenden Gemeindeversammlung vom 9. Juni heisst. Seit 2001 besteht dafür ein Leistungsvertrag. 460'000 Franken betrug die Abgeltung durch die Gemeinde letztes Jahr.

Die Sozialen Dienste hätten nun ein Konzept ausgearbeitet, das Oberentfelden «ein verbessertes finanzielles Resultat von 300'000 Franken im Jahr bringen wird», heisst es. Konkret sollen die Geflüchteten ab 1. Januar 2024 von der Gemeinde selbst betreut werden, der Vertrag mit Caritas würde gekündigt. 214 betreute Geflüchtete lebten im April in Oberentfelden. Durch deren steigende Anzahl würden die Abgeltungskosten an die Caritas sonst nur noch weiter erhöht.

2,7 Millionen für neue «Smart Meter»

Eine noch grössere Investition müssen demnächst die Technischen Betriebe Oberentfelden (TBO) tätigen: Bis Ende 2027 sollen mindestens 80 Prozent der Elektrizitätszähler durch neue, intelligente Messsysteme – sogenannte Smart Meter – ausgetauscht werden. Dies gemäss einer Vorgabe vom Bund, basierend auf der Energiestrategie 2050.

In Oberentfelden betrifft dies rund 4800 Zähler. Um Kosten zu sparen, haben die TBO mit über 30 weiteren Elektrizitätswerken die Firma e-sy AG gegründet. 200'000 Smart Meter sollen so gemeinsam beschafft werden, wodurch etwas Mengenrabatt herausgeholt werden kann. Auch wenn in Oberentfelden weniger als deren 5000 installiert werden: Beantragt an der Gmeind werden die Kosten für alle gemeinsam eingekauften Smart Meter samt Netzwerk-Aufbau und Installation, insgesamt 2,7 Millionen Franken.

Das Geld kommt von den TBO, eine Gebührenerhöhung sei nicht erforderlich. Die jährlichen Betriebskosten in Oberentfelden werden auf 58'800 Franken geschätzt, rund 11 Franken pro Zähler, inklusive 6000 Franken für den Betrieb des künftig «smarten» Netzwerks.

In der ersten Phase noch dieses Jahr ist geplant, in der Überbauung Römerpark ein Pilotprojekt aufzubauen. Zwischen 2024 bis 2027 sollen dann die Restlichen folgen. Pro Jahren würden rund 1000 Zähler installiert, heisst es. Dazu müssten 36 Trafostationen mit sogenannten Konzentratoren für die Datenübermittlung ausgerüstet werden.