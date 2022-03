Oberentfelden Neues Wohnquartier anstelle des Tenniscenters: Erhält das ganze Areal damit einen Aufschwung? Ab heute liegt das Baugesuch auf für die Grossüberbauung «Golf-Park» mit 223 Mietwohnungen anstelle der Tenniscenters Aarau-West in Oberentfelden. 22 weitere Eigentumswohnungen sind angedacht, dazu werden Clubhaus, Restaurant und Seminarraum erneuert. Für Kongresse wird Oberentfelden bald mehr bieten können als Aarau.

Das Tenniscenter Aarau-West in Oberentfelden wird bald abgerissen, die Profile für die grosse Neuüberbauung sind bereits ausgesteckt. Daniel Vizentini

Mit jedem Tag tritt das Vorhaben um einen Schritt näher: Auf dem Areal des Tenniscenters Aarau West in Oberentfelden werden 223 Wohnungen entstehen, eingebettet in einer parkähnlichen Anlage mit ansprechend gestaltetem Innenhof und direkten Zugang an das Ufer der Suhre.

Den Projektwettbewerb für die Überbauung «Golf-Park» entschied letztes Jahr das Aarauer Architekturbüro Husistein & Partner für sich. Das Baugesuch liegt seit heute öffentlich auf. Investorin und Landeigentümerin ist die Bernische Pensionskasse.

In Oberentfelden entsteht auf dem Areal des Tenniscenters Aarau-West ein neues Wohnquartier. Husistein & Partner

Oberentfelden gewinnt mit dem «Golf-Park» ein neues, hochwertiges Quartier. Unternehmer Rolf Kasper denkt aber schon einen Schritt weiter: Zu den 223 Mietwohnungen kommen von ihm 22 Eigentumswohnungen mit Gewerberäumen im Erdgeschoss hinzu, anstelle der alten Kartonfabrik. Die Verkäufe laufen bereits, sechs sind aktuell reserviert. Dazu ist geplant, das Golf-Clubhaus samt Restaurant grundlegend zu erneuern und aufzuwerten. Es entstehen zusätzliche Seminarräume.

Das Hotel Aarau-West wird dadurch eine ansprechende Stätte bieten können für Kongresse – etwas, bei dem zum Beispiel Aarau hinterherhinkt. Die relative Nähe zur Autobahn, zum Bahnhof Oberentfelden und zur Tramhaltestelle mit direkter Verbindung nach Aarau seien weitere Vorteile. Dazu gilt das ganze Gebiet als ein kleines Dienstleistungscenter: Eine Physiotherapie-Praxis ist bereits vor Ort, Hausarzt Reto Keller gedenkt, seine Praxis auszubauen. Die Tierklinik wird erweitert. Das Fitnesscenter kommt in neue Räumlichkeiten.

Das Hotel Aarau-West dürfte im Rahmen des erweiterten Dienstleitungscenters eine Aufwertung erfahren. Daniel Vizentini

Industrie, dann Sport, jetzt Wohngebiet

Gesamtprojekt und Vermarktung leitet die Lenzburger Firma Realit. Die Entwicklung des Areals stellt Geschäftsführer Philipp Gloor in einen grösseren Rahmen: «Das war früher ein Industrieareal, erhielt dann eine Prägung durch den Sport und wird jetzt auch zu einem Wohngebiet.» Die Wohnlage sei denn auch «sehr attraktiv» eingebettet in einem grünen Naturraum. Dazu habe man einen guten Mix gesucht zwischen Miete und Eigentum sowie den verschiedenen Grössen der Wohnungen.

«Wir legten Wert auf die Gestaltung, auf einen guten Wohnungsstandard und damit auf eine gute Lebensqualität, für Familien mit Kindern, aber vor allem auch für Singles und Senioren», sagt er. Die Preise werden im mittleren Segment liegen, geplant sei eine gute soziale Durchmischung. «Auch für Golfbegeisterte dürfte es interessant sein.»

Philipp Gloor rechnet mit zweieinhalb Jahren Bauzeit, einen Bezug 2025 sei realistisch. Die geplante Untertunnelung der Bahnlinie wird nicht vor 2030 gebaut. Die Züge würden Stand jetzt in etwa bei der Tierklinik an die Oberfläche kommen, auf Höhe der Wohnüberbauung also noch unter der Erde verkehren.

Das Tenniscenter Aarau-West in Oberentfelden wird bald abgerissen. Daniel Vizentini

Tennis spielen noch bis zum 24. April

Die Tage des Tenniscenters sind derweil gezählt: Der Spielbetrieb läuft noch bis zum 24. April. Beim Treffen im Restaurant vor Ort grüsst Rolf Kasper alle Mitarbeitenden einzeln, fühlt sich im Umfeld sichtlich zu Hause.

Angesprochen darauf, ob er die Anlage nach den 24 Jahren, seit dem er sie zusammen mit der Familie Hostettler übernommen hat, nicht denn auch vermissen werde, sagt er klar: «Ja, mir tut das weh. Aber wir müssen vorwärts schauen.» Die nötigen Investitionen, um das Tenniscenter zu erhalten, wären nicht amortisierbar gewesen.

Ein letztes Tennisfeld draussen zwischen den Mehrfamilienhäusern zu belassen, das habe man sich sogar tatsächlich überlegt, doch auch dies sei nicht möglich gewesen. Nun freut sich Rolf Kasper auf das neue Wohnquartier und die Erneuerungen rund um das Hotel.