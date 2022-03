Statt einem Minus von über 640'000 Franken schaute in Oberentfelden 2021 ein Plus von 3,3 Millionen heraus. Damit verkündet die Gemeinde bereits zum zweiten Jahr in Folge ein viel besseres Ergebnis als erwartet. Sie erhielt so viel Firmensteuern wie nie zuvor. Sogar Schulden konnten abgebaut werden.