Oberentfelden «Kunst kommt durch Emotionen»: Salvatore Mainardi feiert seine Jubiläumsausstellung Am Sonntag feiert der Künstler Vernissage in der Schreinerei Kellenberger. Er präsentiert über 100 Werke auf zwei Etagen und will sein Publikum mit einer «Schokoladen-Audienz» verführen.

Der Künstler Salvatore Mainardi präsentiert an der Ausstellung in der Schreinerei Kellenberger über 100 Objekte. Soraya Sägesser

Zarte 16 Jahre war er alt, als er das allererste Mal ausstellte: Salvatore Mainardi, heute 67 Jahre alt. Damals, in der italienischen Hafenstadt Salerno, waren es hauptsächlich Landschaftsbilder. Heute, 52 Jahre später, sind es Köpfe auf Leinwand oder Holz sowie solche als Skulptur. Diese Kunstwerke hängt er aktuell in der Schreinerei Kellenberger in Oberentfelden auf und bereitet sich für die Jubiläumsausstellung vor.

Der gebürtige Italiener lebt seit einem halben Jahrhundert in der Schweiz. Kurz nach dem Karrierestart als Künstler verliess er sein Heimatland und begann in der Schweiz einen neuen Lebensabschnitt. Er habe seine künstlerische Ausbildung erweitert, eine Familie gegründet und sich in Aargau niedergelassen, sagt Salvatore Mainardi.

Die Kunst begleitet ihn ein Leben lang, so arbeitete er bis zu seiner Pension als Grafiker. Nun fokussiert er sich wieder mehr auf seine eigene Kunst. Ebenfalls ist er Kurator in der Gemeindegalerie in Spreitenbach, wo er immer wieder Ausstellungen für andere Kunstschaffende organisiert.

Mit «Un pò di tutto, perché l’arte è di tutti» hat er ab kommenden Sonntag wieder seine eigene Ausstellung. Übersetzt heisst dies, ein bisschen von allem zeigen, denn Kunst sei für alle. Dies bestätigt ein Spaziergang durch seine Ausstellung.

Salvatore Mainardi präsentiert auf zwei Etagen seine Werke aus der Anfangszeit als Künstler und bringt seine Entwicklung sowie die der Menschheit auf die Leinwand. Dazu zeigt er Köpfe in jeglichen Variationen und lässt in seine Emotionen blicken. «Kunst kommt durch Emotionen», sagt er.

Die Köpfe, die ihn international machten

Der Kopf ist nicht nur voll mit Emotionen, sondern auch das Markenzeichen seiner Kunst. Angefangen habe dies eines Nachts in seinem Bastelraum in Spreitenbach, erzählt er. «Ich habe ein paar Gläser zu viel getrunken und begonnen, mit meinen Händen einen Kopf aus Ton zu modellieren.» Am nächsten Morgen sei er überrascht gewesen, welches Kunstwerk daraus entstanden sei.

Nun ist dieser Kopf auf falschen Dollarnoten oder Holzstäben zu finden, bestehend aus Ton, Leder oder anderen Materialien. «Die Köpfe haben mich international bekannt gemacht», sagt er. So durfte er diese bereits in Monaco, Innsbruck oder Karlsruhe zeigen und ist dieses Jahr an 14 Ausstellungen beteiligt. Um neue Kunst zu entwerfen, habe er kaum Zeit, sagt Mainardi. «Die letzten Werke habe ich in der Weihnachtszeit gemacht.»

Für die Vernissage ist nicht nur musikalische Unterhaltung geplant, sondern auch eine «Schokoladen-Audienz». So lässt Salvatore Mainardi extra Schokoladenköpfe anfertigen und will diese vor seinem Publikum zerschlagen. «Ich überlege mir immer wieder spezielle Performances, die ich zeigen könnte», sagt er. Die Ausstellung von Salvatore Mainardi dauert bis Anfang September 2022.

Für die Schreinerei sei die Ausstellung auch ein Jubiläum, sagt Max Kellenberger, der Inhaber. Denn bereits zum 20. Mal sind die Räumlichkeiten der Schauplatz für Kunst. «Viele kommen nicht nur wegen der schönen Küchen, sondern wegen der Kunstwerke.»