Oberentfelden Kollision mit Bahnschranke - Zeugenaufruf Am Freitagmorgen wurde der Kantonspolizei Aargau eine defekte Bahnschranke in Oberentfelden gemeldet. Diese dürfte durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Meldung über eine beschädigte Bahnschranke an der Muhenstrasse in Oberentfelden erging am Freitag kurz nach 07:30 Uhr. Die Bahnschranke war in Fahrtrichtung Muhen beschädigt und musste ersetzt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Die zerstörte Schranke. zvg

Aufgrund des Schadenbildes ist davon auszugehen, dass ein unbekanntes Fahrzeug mit der Bahnschranke kollidiert ist. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Vorfall und/oder dem beteiligten Fahrzeug und der lenkenden Person machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt Aarau (062 836 55 55) zu melden. (has)