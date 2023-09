Oberentfelden Jetzt stehen alle Gemeinderatskandidaturen fest Am 22. Oktober wird der Ersatz für Ammann Markus Bircher gewählt. Die Anmeldefrist für den ersten Wahlgang ist nun abgelaufen.

Wer wird Oberentfelden künftig nach aussen vertreten? Bild: Daniel Vizentini

Am Freitagmittag ist in Oberentfelden die Anmeldefrist für die Gemeinderats-Ersatzwahl vom 22. Oktober abgelaufen. Zwar kann im ersten Wahlgang jede wahlberechtigte Person Stimmen erhalten, in den Unterlagen aufgeführt werden jedoch nur die Angemeldeten. Zu ersetzen ist der krankheitsbedingt zurückgetretene Ammann Markus Bircher (FDP).

Die Chancen stehen gut, dass Yvette Körber (SVP) neue Frau Gemeindeammann wird. Die 50-Jährige Betriebswirtschafterin mit viel Führungserfahrung kandidiert als Einzige. Sie gehört dem Rat seit 2022 an und geniesst die Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen im Gremium. Wird Körber gewählt, ist sie die erste Frau Gemeindeammann von Oberentfelden.

Yvette Körber (50, SVP) . Bild: zvg

Für den frei werdenden Gemeinderatssitz kandidieren drei Männer: Reto Keller (55, IG Pro Oberentfelden), Vasco Rohr (25, SP) und Hans Schibli (51, FDP). Ihre jeweiligen Parteien respektive Organisationen hatten die Kandidaturen bereits angekündigt; es gibt also zumindest für den ersten Wahlgang keine Überraschungskandidaten mehr. Allerdings ist bei dieser Ausgangslage ein zweiter Wahlgang, der dann wohl am 19. November stattfände, wahrscheinlich.

Dem Gemeinderat gehören heute noch Vizeammann Petra Huckele (SP), Hans-Peter Widmer (FDP) und Kevin Friker (SVP) an. (nro)