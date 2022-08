Tele M1

Oberentfelden Jetzt spricht die Leiterin: Darum soll die Oberentfelder Igelstation geschlossen werden Nach 38 Jahren steht die Igelstation von Danielle Lenzin vor der Schliessung. Es sei ein Racheakt einer ehemaligen Mitarbeiterin, die sie beim Kanton angeschwärzt habe, sagt sie. Gemäss der Kantonstierärztin werden Schliessungen jedoch nur verfügt, wenn es gravierende Mängel gibt.

Wegen gravierender Mängel ist die Oberentfelder Igelstation derzeit geschlossen. Symbolbild: Hanspeter Bärtschi

Danielle Lenzin geht es nicht gut. In ihrer Igelstation in Oberentfelden pflegt sie seit 38 Jahren mit Freiwilligen verletzte Igel. Jetzt sind die Käfige, in denen die stacheligen Patienten wohnten, alle leer. Unter Tränen zeigte die aufgelöste Igelpflegerin am Dienstag ihre stille Igelstation dem Fernsehsender Tele M1.

Grund für die Schliessung ist eine Verfügung des Kantons. Die Abteilung Landschaft und Gewässer habe eine Meldung erhalten, dass in der Station nicht alle Vorgaben eingehalten werden, und daraufhin zusammen mit dem Veterinäramt eine Kontrolle gemacht, heisst es im Tele-M1-Beitrag. Über den Inhalt des laufenden Verfahrens will sich Kantonstierärztin Barbara Thür nicht äussern, gegenüber des Senders sagt sie lediglich, dass weder der Kanton noch der Veterinärdienst leichtfertig eine Station schliessen würden. «Da müssen schon gravierende Mängel vorhanden sein.»

«Wenn der Igel eine Chance hat, bekommt er sie»

Thür betont ausserdem, dass man seitens des Kantons froh sei über Aargauer Igelauffangstationen, aber auch diese müssten den Vorgaben entsprechen. Etwa im Bereich medizinische Behandlungen. Igelfreundin Danielle Lenzin indes betont, dass sie in den 38 Jahren immer probiert habe, die Vorgaben einzuhalten, und präsentiert Tele M1 Listen mit Medikamentendosierungen. Auch sagt sie, bei kranken Igeln habe sie ausserdem immer abgewogen, ob sie sie von ihrem Leid erlösen müsse. «Wenn der Igel eine Chance hat, bekommt er sie. Wir bekommen sie ja auch.»

Am meisten stört Lenzin, dass die Informationen über die angeblichen Missstände von einer ehemaligen Mitarbeiterin gekommen sein sollen. «Ich wollte in Frieden aufhören und noch nicht jetzt, sondern die Station in ein paar Jahren übergeben», sagt sie dem Sender traurig.

In Stein gemeisselt ist die Schliessung der Station noch nicht. «Die Mängel wurden festgehalten und der Besitzerin schriftlich mitgeteilt. Sie kann im Rahmen des rechtlichen Gehörs dazu Stellung nehmen. Das Verfahren läuft noch», sagt die Kantonstierärztin. Gemäss Tele M1 kommt der Standort in Oberentfelden aufgrund der Mängelliste des Kantons nicht mehr in Frage.