Oberentfelden Grünliberale gegen BNO-Revision: «In 15 Jahren drohen uns städtische Verhältnisse» In einer Mittelung schiesst Alex Polasek (GLP) dezidiert gegen die laufende Revision der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde. Es würden Massnahmen zur Aufwertung des Dorfzentrums fehlen, Solaranlagen wären dort zudem künftig Tabu.

Oberentfelden vom Kirchturm der refomierten Kirche aus gesehen. Wird es im Zentrum künftig viel höhere Bauten geben? Emanuel Per Freudiger (9.9.2014)

Die öffentliche Mitwirkung zur Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in Oberentfelden endete letzten Montag, 8. August. Als einer der wichtigsten Punkte der Revision wurde seitens Gemeinde die Stärkung des Dorfkerns genannt. Für Alex Polasek von der GLP Oberentfelden aber schiesst das Vorhaben der Gemeinde am Ziel vorbei.

Der Aufwertung des Dorfzentrums würde zu wenig Rechnung getragen, schreibt Polasek in einer Medienmitteilung namens der Ortspartei. «Gebäude von 17 Metern und mehr sollen in der massiv vergrösserten Kernzone neu möglich sein. Mit den neuen Vorschriften kann in bestimmten Zonen dichteres Bauen als in der Stadt Aarau möglich werden.»

Alex Polasek spricht entsprechend von «städtischen Verhältnissen», die Oberentfelden (mit aktuell rund 8700 Einwohnenden) «in 15 Jahren drohen». «Zudem fehlen überzeugende Massnahmen, die zur Aufwertung des Dorfzentrums führen würden», ergänzt er in der Mitteilung der Grünliberalen weiter.

«Solaranlagen in der Kernzone werden de-facto verboten»

Zwar seien die Grünliberalen nicht gegen verdichtetes Bauen, da es der Zersiedelung entgegenwirkt. «Es stellt sich aber die Frage, ob die Oberentfelder Bevölkerung dies in einem solchen Ausmass will.» Dazu stört sich die Partei an den Einschränkungen für das Anbringen von Solaranlagen im Zentrumsbereich. «Solaranlagen an bestehenden Gebäuden in der Kernzone werden de facto verboten», so die GLP. «Keine der umliegenden Gemeinden hat solch strenge Auflagen.»

Alex Polasek stellt sich auch gegen die Einzonung des schmalen Landstreifens entlang des bereits erschlossenen Dreizelgenwegs. Zudem will die GLP Oberentfelden mehr Grün- und Erholungszonen ausscheiden und Naturschutzzonen definieren.