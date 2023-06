Oberentfelden Gemeindeammann Markus Bircher muss wegen Krankheit zurücktreten Eine schwere Diagnose zwingt den 62-Jährigen, das Amt als Gemeinderat und Ammann per sofort niederzulegen. Er leitete am Freitagabend die Gemeindeversammlung zum letzten Mal.

Markus Bircher, 62, war seit 2018 Gemeindeammann von Oberentfelden und sass seit 2010 im Gemeinderat. Bild: Chris Iseli

Der Krankheitsbefund kam vor wenigen Wochen ganz unerwartet, wie Markus Bircher am Freitagabend ganz am Schluss der Oberent­felder Gemeindeversammlung verkündete. Da er bereits in wenigen Tagen eine Therapie starten werde, werde er die Kraft und Energie für das Amt als Gemeindeammann nicht mehr aufbringen können.

«Ich durfte in den letzten 14 Jahren viel erleben und gestalten und bin sehr dankbar dafür. Danke für Gespräche und auch Auseinandersetzungen. Danke für die Unterstützung», sagte er mit teils belegter Stimme. Dann folgte der bewegendste, aber auch schönste Moment: Markus Bircher stieg von der Tribüne hinab und umarmte seine Ehefrau. Sie habe es auch nicht immer einfach gehabt, «in den letzten Jahren sowieso nicht». Deshalb «vielen lieben Dank, dass ich das machen durfte», sagte der nun per sofort zurücktretende Ammann.

«Wir haben grossen Respekt vor deinem Entscheid»

Markus Bircher (62) begann seine politische Karriere in der Schulpflege, war 2009 für die FDP in den Oberentfelder Gemeinderat gewählt worden, wurde 2014 Vize und 2018 Ammann. «Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so lange auf dich zählen könnten. Vielen Dank», sagte Vizeammann Petra Huckele-Rigoni zum Schluss. Alle Gemeinderatsmitglieder standen auf und verabschiedeten Markus Bircher ehrenvoll: «Gute und rasche Genesung. Wir haben grossen Respekt vor deinem Entscheid.»

Der Gemeinderat wird demnächst über die anstehende Ersatzwahl informieren, wie es in einer in der Nacht veröffentlichten Mitteilung heisst. Bis dahin wird Vizeammann Petra Huckele-Rigoni (56, SP) die Vertretung von Markus Bircher übernehmen. Weitere Ressorts werden vorübergehend auch auf die anderen Gemeinderäte Hans-Peter Widmer (64, FDP), Kevin Friker (33, SVP) und Yvette Körber (50, SVP) verteilt.

Standing Ovation und Umarmungen für Markus Bircher (im weissen Hemd) zum Schluss. Bild: Daniel Vizentini

Was an der Gmeind entscheiden wurde

An dieser letzten von Markus Bircher geführten Gemeindeversammlung wurden die vom Gemeinderat beantragten, zusätzlichen 150 Stellenprozente bei den Sozialen Diensten mit nur drei Gegenstimmen angenommen. Unter dem Strich werden Kosten gespart, denn die Gemeinde wird dank den zusätzlichen Stellen den bisherigen Vertrag mit Caritas Aargau kündigen und die Betreuung der vorläufig aufgenommenen Geflüchteten selbst in die Hand nehmen können.

Zugestimmt wurde auch dem Kauf der rund 4800 intelligenten Stromzähler, sogenannte Smart Meter, samt nötigem Netzwerksausbau, für 2,7 Millionen Franken. Es wurde zwar lange über die möglichen Risiken diskutiert, am Schluss stimmten aber dennoch nur sechs Personen dagegen. 73 von 4740 Stimmberechtigte waren in der Aula des blauen Oberstufenschulhauses anwesend.