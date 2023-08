Oberentfelden Erster Nachfolgekandidat für den Gemeinderat steht fest: Die FDP nominiert Hans Schibli Nach dem Rücktritt von Gemeindeammann Markus Bircher (FDP) muss ein Sitz im Rat neu besetzt werden. Als erste Partei bringt die FDP nun Anwalt und Landwirt Hans R. Schibli ins Rennen. Betreffend der Nachfolge für das Ammann-Amt hält sich die Partei noch bedeckt.

Von links: Manuela Lüthi (Kandidatin für das Friedensgericht), Harry Knaus (Präsident FDP Oberentfelden) und Hans Schibli. Bild: zvg

Die Nachricht verkündete der bisherige Gemeindeammann Markus Bircher (62, FDP) an der Gemeindeversammlung im Juni in einer emotionalen Stellungnahme gleich selbst: Krankheitshalber müsse er per sofort zurücktreten. Ein Sitz im Gemeinderat und auch der Ammann-Posten in Oberentfelden müssen neu besetzt werden.

Hans R. Schibli kandidiert für den Gemeinderat. Bild: zvg

Als erste Partei nun beschloss die FDP, Anwalt und Engstelhof-Landwirt Hans R. Schibli (51) für die Nachfolgewahl in den Gemeinderat zu nominieren. Seit 2022 ist er Mitglied der Finanzkommission. Er ist vor rund zwei Jahren nach Oberentfelden gezogen. An seinem vorherigen Wohnort Gränichen war er Präsident der Fiko sowie des Gewerbevereins. Heute ist er unter anderem Vizepräsident des Aargauischen Gewerbeverbands.

Ammann-Amt: «Nomination zu einem späteren Zeitpunkt»

Noch nicht eindeutig geäussert hat sich die Partei dazu, ob sie eine Kandidatur für den Ammann-Sitz erwägt. In der Medienmitteilung heisst es: «Die Nomination für den Gemeindeammann folgt zu einem späteren Zeitpunkt.» Dies könnte darauf hindeuten, dass eine Nomination durchaus in Erwägung gezogen wird. Der bisherige FDP-Gemeinderat Hans-Peter Widmer (64) wäre da wohl der logische Kandidat.

In der FDP-Parteiversammlung wurde auch Personalmanagerin und ehemalige Kreisschulrätin Manuela Lüthi (55) als Nachfolgekandidatin für das Friedensgericht nominiert. Dieter Lüscher (FDP) tritt auf Januar 2024 altershalber zurück. Die Ersatzwahlen finden am 22. Oktober statt.