Oberentfelden Engelscheune: Gerüste kommen bis Ende Monat weg Nach langem Hin und Her und über einem Jahr Bauzeit sind die Arbeiten am historischen Gebäude im Zentrum von Oberentfelden eigentlich weitgehend fertig. Die Gemeinde plant eine Wiederbelebung des Zentrums – und die Rückkehr des Weihnachtsmarkts.

Die Engelscheune in Oberentfelden vor einem Jahr: Jetzt kommen die Baugerüste weg. Bild: Daniel Vizentini (21.4.2022)

Die Gemeindeversammlung in Oberentfelden war schon fast fertig, als ein Bürger fragte, was mit der Engelscheune los sei. Die Baubewilligung für die Sanierung des Dachs und Sicherung der Aussenmauern wurde im Herbst 2021 vom Kanton bestätigt. Nach über einem Jahr Bauzeit scheinen die Arbeiten nun fertig zu sein. Doch: die Baugerüste umhüllen das Gebäude immer noch.

Gemeinderat Hans-Peter Widmer antwortete: Es sei der Gemeinde zugesichert worden, dass die Gerüste bis Ende Juni wegkommen. «Sonst gehe ich sie selbst abmontieren», sagte er humorvoll. Er hatte eigentlich gewollt, dass die Engelscheue pünktlich auf die Gmeind in ihrem neuen Glanz hätte präsentiert werden können.

«Es sieht wunderschön aus», so Hans-Peter Widmer. Im Rahmen der aktuellen Zentrumsplanung wolle die Gemeinde schauen, was man mit der sanierten, historischen Scheue nun schlaues anstellen könne. «Wir sind offen für Ideen.»

Vor einem Jahr sah das Dach der Engelscheune noch so aus. Bild: Daniel Vizentini

(21.4.2022)

Auch Haus vom früheren «Filigran» soll belebt werden

Kurz davor hatte Gemeinderätin Yvette Körber verkündet, dass im Rahmen der Neubelebung des Oberentfelder Zentrums die Gemeinde zwar den öffentlichen Raum ansprechender gestalten werde, für das effektive Beleben des Zentrums aber auf das Engagement der Bevölkerung angewiesen sei.

Eines der anstehenden Projekte ist das Gebäude Tuchschmid neben dem Gemeindehaus, wo bis Anfang Jahr das Lokal Filigran drin war. Es soll von der Gemeinschaft genutzt werden können, bis es in etwa drei Jahren für die Erstellung des Bahntunnels abgerissen wird. Dazu wolle der Gemeinderat auch wieder einen Weihnachtsmarkt in Oberentfelden durchführen, wohl in Zusammenarbeit mit den Kreativbetrieben der Alten Bürsti.