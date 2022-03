Oberentfelden Dreier investiert weitere 10 Millionen Franken in den neuen Hauptstandort Der schrittweise Umzug nach Oberentfelden wird immer konkreter: Neu wird die Lagerhalle grossflächig erweitert.

Die neue Halle kommt rechts neben der bisherigen zu stehen, hier auf einem Foto von 2019. zvg

Nach dem Kauf des GE-Areals in Oberentfelden Ende 2019 kündigte die traditionelle, über 100-jährige Suhrer Transport- und Logistikfirma Dreier an, ihre Tätigkeiten bis 2023 am künftig neuen Hauptstandort konzentrieren zu wollen. Für das «Generationenprojekt», wie Geschäftsführer Hans-Peter Dreier es damals bezeichnete, muss aber auch kräftig investiert werden: Nach einem Baugesuch letzten November für eine Rampenhalle als Anbau für 2 Millionen Franken liegt nun ein weiteres Gesuch auf – jetzt für eine neue Lagerhalle, als Anbau östlich an die bisherigen Hallen.

9,7 Millionen Franken werden im Baugesuch als Kosten dafür angegeben. Der Anbau wird etwas über 14 Meter hoch, 55 Meter breit und 103 Meter lang. Mit einer Lagerhöhe von 10 Metern wird es auf weniger Grundfläche mehr Lagervolumen bieten können als die bisherigen Hallen nebenan, die zwischen 4 und 6,8 Meter Lagerhöhe haben.

Die heutigen Hallen 1 und 2 im ersten Gebäude sind an GE Grid vermietet, die Hallen 3 bis 10 in zwei weiteren Gebäuden sowie der künftige Anbau werden von Dreier benützt. Südlich vom geplanten Anbau sind drei Lastwagenrampen geplant, östlich weitere acht, steht im Baugesuch. Projektverfasser ist die Oltner Firma Belart-Partner.

Das Dach der neuen Lagerhalle soll extensiv begrünt werden. Etwa 30 Personen werden in allen Hallen der Firma jeweils arbeiten, heisst es im Gesuch. Das Unternehmen selbst beschäftige insgesamt rund 600 Mitarbeitende und besitzt an die 300 Lastwagen.

Auch GE Grid investierte zuletzt, zudem kommt bald die Schule

Das Industrieareal im Oberentfelder Ausserfeld, relativ nahe am SBB-Bahnhof gelegen, wird damit weiter belebt. In den letzten Monaten kündigte auch GE Grid Investitionen für gesamthaft 450000 Franken in den Standort an. Dort sollte unter anderem ein Bürogeschoss in einen Montagebereich umgenutzt werden, hiess es.

Produktion von Federspeicherantrieben, dazu Forschung und Entwicklung, Endmontage der Windmodule und Service blieben die Haupttätigkeiten am zuvor stark reduzierten Standort. 120 Angestellte bleiben.

Weiter belebt werden dürfte das Areal dank den Entfelder Oberstufenschulkinder: Zum Volks-Ja zur Doppelaufstockung des blauen Oberstufenschulhauses vom letzten November stimmten Ober- und Unterentfelden auch für das Schulraumprovisorium auf zwei Etagen im Bürogebäude von GE/Dreier während der Bauzeit von bis zu fünf Jahren.