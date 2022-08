Tele M1

Oberentfelden Die Igelstation muss ihre Türen nach 38 Jahre schliessen - wegen des kantonalen Veterinärdienstes Igelstationen dürfen ihren Betrieb nur mit einer Bewilligung führen. Jene in Oberentfelden soll ihre nun verloren haben. Eine ehemalige Mitarbeiterin soll sich beim kantonalen Veterinärdienst gemeldet haben.

Seit fast 40 Jahren werden in Oberentfelden kranke Igel gepflegt, wieder aufgepäppelt und zurück in die Freiheit entlassen. Damit ist nun Schluss, wie Tele M1 berichtet. Die Igelstation kann nur mit einer Bewilligung betrieben werden. Diese hat der Veterinärdienst des Kantons der Station entzogen, wie die Leiterin und einige Mitarbeitenden gegenüber Tele M1 bestätigen. Grund dafür, dass das Veterinäramt überhaupt auf die Station in Oberentfelden aufmerksam wurde, soll eine ehemalige Mitarbeiterin gewesen sein. «Die Person war Vizechefin der Station. Nachdem sie entlassen wurde, hat sie einen Rachefeldzug gestartet und das Veterinäramt eingeschaltet», sagte Andi Rychener gegenüber Tele M1. Er hat während drei Jahren in der Igelstation gearbeitet. Unter anderem sollen Boxen fünf Zentimeter zu wenig lang gewesen sein. Zudem habe auch der Vorwurf im Raum gestanden, dass die Igel in Oberentfelden gequält werden. «Das kann hinten und vorne nicht sein», so der ehemalige Mitarbeiter.

Was wirklich die Gründe für die Schliessung der Igelstation sind, ist unklar. Das Departement Gesundheit und Soziales hat dies gegenüber von Tele M1 nicht ausgeführt. Dies, weil bei einem laufenden Verfahren keine Auskunft gegeben werde. Auch die Betreiberin der Igelstation Oberentfelden wollte sich vor der Kamera nicht äussern. Die Igel, die derzeit bei der Igelstation in Oberentfelden in Pflege sind, werden derweil einen neuen Platz finden müssen. Gemäss dem ehemaligen Mitarbeiter dürften es rund 100 Tiere sein.