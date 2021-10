Oberentfelden Budget mit grossem Minus vorgesehen – trotzdem soll der Steuerfuss gleich bleiben Der Oberentfelder Gemeinderat plant für 2022 ein Budget mit 830'000 Franken Defizit, will schon nächstes Jahr über drei Millionen Franken in Strassenunterhalt und Schuleinrichtung investieren – sieht aber dennoch von einer Steuerfusserhöhung ab.

Das Gemeindehaus im Zentrum von Oberentfelden. Daniel Vizentini (2.6.2021)



Lange wird Oberentfelden den Steuerfuss von 110 Prozent wahrscheinlich nicht mehr halten können: Nachdem das Budget für dieses Jahr bereits mit 645'000 Franken Minus berechnet wurde, soll nun auch das Budget für 2022 über 830'000 Franken im Defizit liegen, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Demgegenüber stehen millionenschwere Investitionen an: Schon nächstes Jahr sind über drei Millionen Franken für Strassenunterhalt und die Schule vorgesehen, in den Folgejahren wird Oberentfelden Schulraum im zweistelligen Millionenbereich bauen müssen.

Ein Steuerfussprozent entspricht in Oberentfelden rund 140'000 Franken, hiess es bisher. Für ein ausgeglichenes Budget müsste die Gemeinde den Steuerfuss von heute 110 Prozent um etwa fünf bis sechs Prozentpunkte erhöhen. Doch davor hütete sie sich bisher: Seit dem sprunghaften Anstieg um neun Prozentpunkte im Jahr 2016 – der Gemeinderat wollte gar zwölf Prozentpunkte, die Bevölkerung nicht –, blieb der Steuerfuss eigentlich unangetastet. 2018 wurde er zwar auf dem Papier von 113 auf 110 Prozent gesenkt, weil der Steuerfussabtausch mit dem Kanton vollzogen wurde; faktisch blieb die Steuerbelastung aber insgesamt gleich hoch.

Steuerfusserhöhung sei in den nächsten Jahren «unumgänglich»

Folgt in den nächsten Jahren ein erneuter grosser Steuerfusssprung? Für Ralph Frey, Finanzverwalter der Gemeinde, wird eine Steuerfusserhöhung in den nächsten fünf Jahren jedenfalls «unumgänglich sein», wie er schreibt. Die Verschuldung der Gemeinde werde erheblich ansteigen, die anstehenden Investitionen in die Schulbauten die Gemeinderechnung auch «wiederkehrend durch Abschreibungen und Betriebsfolgekosten erheblich belasten».

Die Schule Entfelden will unter anderem für fast 1,3 Millionen Franken das Schulmobiliar ersetzen und für rund 23 Millionen Franken das blaue Oberstufenschulhaus sanieren und aufstocken. Danach dürfte auch das Primarschulhaus Erlenweg erweitert werden. Oberentfelden würde proportional zu seiner Bevölkerung etwa zwei Drittel davon zahlen, Unterentfelden den Rest.

Das blaue Oberstufenschulhaus in Oberentfelden soll für mehrere Millionen saniert um zwei Etagen erhöht werden. Am 28. November stimmt das Volk darüber ab. Visualisierung: Zur Verfügung gestellt

Immer mehr Geld aus dem Finanzausgleich

2020 nahm Oberentfelden über eine Million Franken mehr Steuern ein als erwartet. Für 2022 erwartet die Gemeinde aber einen niedrigeren Ertrag, auch wegen der kantonalen Steuergesetzrevision, über die nächstes Jahr abgestimmt wird.

Weniger Steuereinnahmen, mehr Ausgaben – bisher kam Oberentfelden dank des kantonalen Finanzausgleichstopfs über die Runden. Wie jedes Jahr vor der Budgetgemeindeversammlung legt die Gemeinde dar, wie viel sie von den anderen Aargauer Gemeinden erhält: 2022 werden es rund 3,448 Millionen Franken sein. Das sind über 400'000 Franken mehr als dieses Jahr und über eine Million Franken mehr als 2019.

«Dies zeigt deutlich, dass Oberentfelden als typisch grössere Agglomerationsgemeinde überdurchschnittlich mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen hat», schreibt Ralph Frey dazu. Nur sieben Gemeinden werden 2022 mehr Finanzausgleichszahlungen erhalten: Reinach, Spreitenbach, Wohlen, Aarburg, Menziken, Oftringen und Neuenhof. Suhr erhält nur leicht weniger als Oberentfelden. Aarau hingegen zahlt über 7,8 Millionen Franken.