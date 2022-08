Oberentfelden BNO-Revision: Auch IG Naturschutz übt heftige Kritik «Will die Gemeinde wirklich das Autodorf aus den 70er-Jahren bleiben und die Entwicklung verschlafen, wie wenn es keine Klima- und Biodiversitätskrise gäbe?» Mit starken Sätzen wie diesen nimmt die IG Naturschutz Oberentfelden Stellung zur angehenden Revision der Bau- und Nutzungsordnung.

Das Zentrum von Oberentfelden: Zu viele versiegelte Flächen, kritisiert die IG Naturschutz. Emanuel Per Freudiger

Letzte Woche hatte bereits die GLP scharfe Kritik ausgeübt, diese Woche beschrieb auch die politische Gruppierung IG Pro Oberentfelden den aktuellen Vorschlag zur Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) als «vom Volk nicht annehmbar». Nun meldet sich auch die IG Naturschutz Oberentfelden zu Wort.

Viele Naturschutzelemente seien seit der letzten Revision verschwunden. Obwohl übergeordnete Pläne wie das Räumliche Entwicklungsleitbild oder der Kommunale Gesamtplan Verkehr andere Empfehlungen abgaben, sei der Richtungswechsel hin zu mehr Grünflächen und der Reduktion von versiegelter Fläche in der aktuellen BNO-Revision zu wenig beachtet worden, so die IG in einer Medienmitteilung.

Der Gemeinderat schlage eine Grünflächenziffer von 10 bis 15 Prozent in den Arbeitszonen vor. In umliegenden Gemeinden betrage diese bis zu 60 Prozent.

«Verdichtung und Begrünung schliessen sich nicht aus. Bei der Planung muss aber das Thema Hitzeminderung von Anfang mitgedacht werden.»

Die IG fordert deshalb «mutige und zukunftsgerichtete Schritte für mehr Lebensqualität» in Oberentfelden. Das Mitwirkungsverfahren endete am 8. August, teilgenommen haben seitens IG alt Gemeindeammann Ruedi Berger, der frühere Gemeindearchivar Christian Heilmann, die Mitglieder der gemeindeeigenen Naturschutzkommission Christoph Kümin und Daniela Corrodi sowie Hermann Meier und den Verfasser der Mitteilung, Stefan Galligani.