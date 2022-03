Oberentfelden Baugesuch: Amateurfunkerin will zwei neue Antennen aufstellen In Oberentfelden liegt derzeit ein Baugesuch für eine Amateurfunkanlage auf. Die Bauherrin erklärt, was es damit auf sich hat.

Das Baugesuch liegt derzeit auf der Gemeindeverwaltung Oberentfelden auf. Daniel Vizentini

Ein aussergewöhnliches Hobby, das man aber auch hierzulande immer wieder antrifft: die Amateurfunkerei. Laut der Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure (Uska) gibt es rund 4000 Funkamateure in der Schweiz, etwa 2 Millionen weltweit.

Auch in Oberentfelden sind die Amateurfunker nicht fremd – am dritten Freitag jeden Monats kehrt beispielsweise der Amateurfunkverein Aarau im Gasthof Engel ein. Und nun liegt ein Baugesuch auf der Gemeindeverwaltung auf, das um die Baubewilligung einer neuen Antennenanlage ersucht.

Die Bauherrin erklärt auf Anfrage, sie habe 1995 die einjährige Amateurfunkschule besucht und die Prüfung beim Bakom (Bundesamt für Kommunikation) abgeschlossen. In früheren Jahren hätte sie auch Amateur-Funk-Anlagen und Antennen gehabt. Nach einer längeren Funk-Pause möchte sie nun am neuen Wohnort eine Funkanlage in Betrieb nehmen, um das Hobby wieder aufleben zu lassen.

Zwei Antennen für bis zu 5000 Franken

Konkret geht es im Gesuch, das noch bis am 18. April aufliegt, um zwei Antennen. Eine davon ist aber nur temporär, eine rund 40 Meter lange horizontale Drahtantenne, die zum Nachbargrundstück gespannt wird. Die zweite ist eine Midi-Loop-Antenne, die im Garten aufgestellt werden soll. Die Kosten für die gesamte Anschaffung sind noch nicht definitiv beziffert, dürften aber bis zu 5000 Franken betragen.

Strahlungstechnisch sei so eine Anlage unbedenklich, betont die Bauherrin, das sei ihr ein Anliegen und das habe sie auch nachgewiesen: «Im Baugesuch sind alle Erklärungen aufgeführt.» Alle Auflagen seien erfüllt. Ausserdem seien auch die Betriebszeiten überschaubar: «Unter der Woche bin ich berufstätig, also wird dann auch nicht gefunkt.» Sie wolle die Anlage eher am Wochenende benutzen; beispielsweise um an Contests teilzunehmen oder um am Sonntagmorgen einer sogenannten Helvetia-Runde zuzuhören, bei der sich Funkerinnen und Funker aus der ganzen Schweiz – auch wenn die Domäne immer noch hauptsächlich aus Männern besteht – auf derselben Frequenz treffen und miteinander Wetterdaten, Funkkonditionen, Rapporte und dergleichen austauschen.

Kontakte bis nach Australien oder in die USA

Für sie sei Amateurfunken ein Hobby, besonders gerne nehme sie darum auch an den Wettbewerben, auch Contests genannt, teil. Je nach Ziel des Wettbewerbs geht es beispielsweise darum, innerhalb von 24 Stunden so viele andere Amateurfunkerinnen und -funker auf der ganzen Welt zu kontaktieren – möglich machen das beispielsweise Amateurfunk-Satelliten. So kommt man mit Menschen aus aller Welt ins Gespräch, schwärmt sie: «Für einen Contest konnte ich schon mit Japan einen Funkkontakt herstellen.» Kontakte nach Australien oder in die USA seien, nebst dem gängigen Europa, auch entstanden.

Im Funkkontakt liegt auch ein weiterer Nutzen, der die Amateurfunkerei von einem blossen Hobby abhebt: in einer Krise, wenn Telekommunikation und Strom unterbrochen sind. So schreibt denn auch die Uska, mehrere kantonale Notorganisationen hätten Leistungsvereinbarungen mit den lokalen Amateurfunk-Vereinen abgeschlossen, dass diese im Falle eines Falles einspringen und ihre Anlagen zur Verfügung stellen, wenn sonstige Kommunikationsmittel nicht mehr funktionieren sollten.

Antennenfall Oberentfelden ging bis nach Lausanne

Eine Anlage, die schlussendlich nicht gebaut werden konnte, hat in Funker-Kreisen traurige Berühmtheit erlangt. Die Uska spricht in einem PR-Konzept vom «Antennenfall Oberentfelden». Dabei handelt es sich um ein Baugesuch, das 2004 vom Gemeinderat Oberentfelden abgewiesen wurde; der Bauherr plante damals in seinem Garten – in einem Einfamilienhausquartier – die Erbauung zweier Antennen, die 16,5 beziehungsweise 18 Meter hoch hätten werden sollen.

Der Bauherr zog den abschlägigen Bescheid bis vor Bundesgericht, wo er aber ebenfalls unterlag. Die Richterinnen und Richter in Lausanne stützten im Urteil BGer 1A.220/2006 vom 16. März 2007 den vorgehenden Beschluss des Verwaltungsgerichts, das befand, eine derart grosse Antenne wirke gerade in einem solchen Quartier überdimensioniert und als Fremdkörper, der geeignet sei, das Quartier- und Strassenbild zu beeinträchtigen.

Das Gericht erkannte aber auch an: «Entgegen der Befürchtung des Beschwerdeführers bildet der verwaltungsgerichtliche Entscheid kein Präjudiz für die generelle Unzulässigkeit von Amateurfunkantennen in Wohnzonen.» Folglich gibt es auch in Oberentfelden schon einige solcher Antennen, wie die Bauherrin erklärt: «Im ganzen Dorf stehen sicher fünf bis sechs Amateurfunkanlagen.» Ihre solle denn auch deutlich kleiner werden als jene, die in Lausanne debattiert wurde, betont sie. Denn ihr sei wichtig, dass niemand zu Schaden komme: «Bestünde dieses Risiko, würde ich es nicht machen.»