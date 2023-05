Nach den Wohnhäusern anstelle des Tenniscenters und der alten Kartonfabrik folgt nun der dritte Streich in der Grundauferneuerung der Anlagen beim Hotel Aarau-West in Oberentfelden: Das Baugesuch für das neue Clubhaus vom Golfclub liegt auf. Wird Entfelden dadurch zur bedeutendsten Seminardestination in der Region?