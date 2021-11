Oberentfelden 1,4 Millionen Franken für 360 Meter Strasse: Die Gmeindstraktanden sind bekannt Oberentfelden will zwei Quartierwege sanieren. Das Stimmvolk soll zudem Kreditabrechnungen, neue Reglemente für die Strom- und Wasserversorgung sowie das Budget 2022 mit grossem Minus und gleichbleibenden Steuerfuss genehmigen.

Oberentfelden stehen einige Veränderungen bevor. Reicht das Geld dafür? Daniel Vizentini

Das finanziell grösste Vorhaben an der Oberentfelder Gemeindeversammlung vom 25. November ist die Sanierung des Dreizelgenwegs Ost für voraussichtlich 810'000 Franken. Der 190 Meter lange Abschnitt zwischen Oberfeld- und Engstelweg weist laut Gemeinderat «einen erheblichen Unterhalts- und Sanierungsbedarf» auf: Die Fahrbahn ist geprägt von etlichen Löchern, Rissen und Unebenheiten. Dazu müssen Wasserleitungen und Elektrotrassee ersetzt werden, die Kanalisation immerhin nicht. Gleiches gilt auch für den 170 Meter langen Juraweg: Dieser soll für 630'000 Franken wieder in Stand gebracht werden.

Ausser den beiden Vorhaben werden an der Gmeind nur Kreditabrechnungen zur Genehmigung vorgelegt, zwei davon mit grossen Kreditunterschreitungen von 155'000 respektive 193'000 Franken. Dazu soll das Stimmvolk die neuen Reglemente für die Strom- und Wasserversorgung – im Detail wurden diese noch nicht kommuniziert – sowie das Budget 2022 absegnen.

Letzteres könnte zu Diskussionen führen, schliesslich schlägt der Gemeinderat ein Minus von über 800'000 Franken vor, will den Steuerfuss von 110 Prozent aber gleich belassen, obwohl bald auch millionenschwere Investitionen in neuen Schulraum getätigt werden müssen.

Das grosse Geschäft – die Schule – wird an der Urne entschieden

Am 28. November, also drei Tage nach der Gemeindeversammlung, stimmt die Bevölkerung beider Entfelden an der Urne ab über den Kredit von 23 Millionen Franken für die Doppelaufstockung des blauen Oberstufenschulhauses samt Sanierung des bisherigen Gebäudes und die Miete für das Schulraumprovisorium im Bürogebäude von GE/Dreier.

Der Anteil von Oberentfelden dürfte, entsprechend der Bevölkerungszahl, etwa zwei Drittel davon betragen oder rund 15,2 Millionen Franken. Unterentfelden würde den verbliebenen Drittel übernehmen.

Schwimmbad mit wohl etwas weniger Defizit als im Coronajahr 2020

Dass dieser Schulkredit fast gleichzeitig zur Abstimmung gelangt, dürfte mit ein Grund sein, warum an der Gemeindeversammlung eher wenig Geschäfte traktandiert sind. Sonst kann Oberentfelden auf doch eher stabile Jahre zurückschauen, wie etwa im Rechenschaftsbericht 2020 aufgezeigt wird.

Gewisse Ausgabeposten zeigen auch leichte Verbesserungen, darunter das Defizit des Schwimmbads Entfelden: 2020 betrug dieses noch 534'859 Franken, für 2022 werden immerhin noch 473'600 Franken erwartet. Unterentfelden zahlte 2020 für die Badi einen Defizitbeitrag von 274'675 Franken.