Ober- und Unterentfelden Es ging schneller als gedacht: Die Badi Entfelden hat eine neue Chefin Im Frühling hiess es noch, es dürfte schwierig werden, eine neue Leitungsperson mit Schwimmbaderfahrung zu finden. Wenige Zeit später liegt aber schon eine Lösung vor: Cony Zimmerli, bisher Leiterin des Hallenbads Altstetten, übernimmt ab Oktober in Entfelden. Die Genossenschaft spricht von «einem Glücksfall».

Die Badi Entfelden hat ab 1. Oktober eine neue Geschäftsführerin. Von links: Thomas Canonica (bisheriger Geschäftsführer ad interim), Cony Zimmerli (die neue Geschäftsführerin) und Gemeinderat und Genossenschaftspräsident Guido Scherer. Bild: Dlovan Shaheri

«Da hat die Badi Entfelden wirklich Glück gehabt», sagt Gemeinderat und Genossenschaftspräsident Guido Scherer bei der Vorstellung der neuen Geschäftsleiterin des Bads. Ab 1. Oktober übernimmt Cony Zimmerli die Leitung. Die 54-Jährige führte zuletzt das Hallenbad im Zürcher Altstetten. Wie in Entfelden galt es auch dort, den Betrieb finanziell zu stabilisieren, wie se erzählt. 2018 übernahm sie das Bad, hinter dem ebenfalls eine Genossenschaft steht. Ohne an Qualität einbüssen zu müssen, hätten sie es dort geschafft, die Badi gar in die Gewinnzone zu bringen.

«Ich verlasse den dortigen Betrieb in sehr gutem Zustand», sagt Cony Zimmerli. Nach Entfelden zieht es sie nun, weil sie vom ihrem Wohnort Staffelbach aus nun einen weitaus kürzeren Arbeitsweg haben wird. «Ich freue mich auch auf mehr Lebensqualität und mehr Zeit mit meiner Partnerin und unseren Hunden.»

Anziehen tut sie aber auch die neue Herausforderung. Guido Scherer erinnert: Die finanziellen Mittel sind in Ober- und Unterentfelden limitiert, das Defizit aktuell gross, worunter die beiden Gemeinden leiden. Doch er sagt auch: Die Anlage sei in einem gutem Zustand, dies sei ein Verdienst der alten Führung. «Das ist schon mal eine sehr robuste Basis, auf der wir aufbauen können.» Dazu habe der bisherige Chef ad interim, Thomas Canonica, «einen riesigen ersten Schritt» gemacht.

«Wir führen einen bisherigen Familienbetrieb in ein kleines Unternehmen über», so Guido Scherer. In den nächsten Monaten werde sich Cony Zimmerli einleben und Fuss fassen. Im nächsten Jahr werden sie dann gemeinsam die künftige Strategie erarbeiten. «Wir gelten als Familienbad, haben eine wunderbar grosse Liegewiese. Doch verkaufen wir unsere Stärken auch gut?», fragt er sich.

Vor allem das Freibad in Entfelden gilt bei Familien als sehr beliebt. Bild: Dlovan Shaheri

Cony Zimmerli freut sich jedenfalls auf die Zusammenarbeit: «Das wird viel Arbeit sein. Aber ich denke, wir schaffen das miteinander.» So würden sie und Guido Scherer auch ähnlich ticken, seien sehr transparent und sprechen Dinge offen an. «Mir ist aber wichtig, dass wir die Veränderungen, die anstehen, auch verträglich ansetzen.»

Durch Bekanntschaft auf Campingplatz von der Stelle erfahren

Ursprünglich stammt Cony Zimmerli aus dem Limmattal, hat nach einer Kochlehre die Hotelfachschule absolviert, wurde Hotelmanagerin, arbeitete auch im Marketing, führte dann den Gastrobetrieb in einer Organisation für psychisch beeinträchtigte Menschen, ehe sie in die Schwimmbadwelt wechselte.

Auf die freie Stelle in Entfelden wurde sie dann durch einen lustigen Zufall aufmerksam: Ein Ehepaar aus Unterentfelden hat sie in einem Campingplatz in Südfrankreich kennen gelernt und erwähnt, dass die Badi eine neue Leiterin sucht. Guido Scherer erhielt sogleich ihren Lebenslauf zugeschickt, ging sich das Hallenbad in Altstetten anschauen und wusste: Das ist sie.