Die Bauteile konstruierten sie am Computer, was viel Zeit in Anspruch nahm. Ausgefräst werden sie aus Ahorn- und Nussbaumholz, auf einer modernen CNC-Fräsmaschine. Die kunstvollen Schnitzereien, mit denen die Teile am Ende verziert werden, sind hingegen Handarbeit. Die Saiten bestehen aus Phosphor Bronze und nicht etwa aus Tierdärmen wie bei zeitgenössischen Harfen: «Darmsaiten haben zwar einen harmonischeren Klang, aber das würde nicht zur keltischen Musik passen, die auf der originalen Queen-Mary-Harfe gespielt wurde», so Hofer.