«Nüm so wie aube»: Die Pandemie ist am Stiller Has Konzert omnipräsent

Endlich wieder rausgehen, live Musik hören und vielleicht sogar etwas tanzen: Für viele Gäste war das Konzert der Mundart-­Band Stiller Has am Donnerstag in Aarau der erste grössere Anlass seit Monaten. Endlich wieder, doch – um es mit einer Songzeile von Sänger Endo Anaconda zu sagen – «nüm so wie aube». Die Pandemie war am Konzertabend omnipräsent. Sei es beim Anblick der Plexiglasscheiben, in den Zwischenbemerkungen des Sängers und vor allem im Saal, wo alle 180 Gäste Maske trugen.

Vor dem Einlass hiess es anstehen. Mit Sicherheitsabstand reihten sich einzelne Gäste und kleine Gruppen hintereinander ein. Bei den einen war die Vorfreude trotz der Umstände gross. «Ich bin schon lange auf Konzertentzug», sagte Tanja Brigger aus Obergösgen SO. Andere hätten am liebsten kehrtgemacht. «Ich freue mich eigentlich überhaupt nicht», sagte Karin Solinger. Das Konzert der Abschiedstour wolle sie jedoch trotz allem nicht verpassen, sagte sie, verabschiedete sich und streckte dem Türsteher ihr Smartphone entgegen.