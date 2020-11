Noch nie war die Freude auf ein Konzert so gross

Siebzehn Jahre hat das Aarauer Sextett von Nathalie Laesser musiziert. Heute Abend findet die Plattentaufe der ersten CD statt. «Ich hatte es nie pressant», sagt die Pianistin und Komponistin. «Qualität ist mir sehr wichtig und ich wollte den richtigen Moment abwarten.» Nach einem menschlichen und musikalischen Reifeprozess sowie viel positivem Feedback von aussen sei die Zeit für eine CD gekommen.

Die Stücke auf der CD hat Nathalie Laesser alle selber komponiert. Ihre Musik klingt leichtfüssig und angenehm in den Ohren. Die Platte der Nathalie Laesser Zweifel Group heisst «Instants» – Momente. Ihre Musik ist von vielen Momenten geprägt, einige davon hat sie im Ausland erlebt, sei es bei musikalischen Aufenthalten in Brasilien oder New York, wo sie in der berühmten Carnegie Hall konzertierte, oder private Reisen, etwa in die Wüste Gobi.

Im Video zu «Instants» auf ihrer Website kann man in die CD reinhören. Sie verbindet im Clip auf harmonische Weise visuelle Eindrücke mit den Klängen ihrer Musik. Einem Stil möchte sie sich nicht klar zuordnen. «Ich lasse mich von Klassik, Jazz und fremden Kulturen beeinflussen.»

Der Freitag, der 13., ist für sie kein Verschiebe- und auch kein Unglücksdatum. Nathalie Laesser konnte dieses Jahr ihre CD nach Plan produzieren. «Die Aufnahmen waren just vor dem Lockdown fertig», sagt sie. Die Arbeiten danach konnten zum Glück auch aus dem Homeoffice gemacht werden.

Da nur 50 Personen ein Konzert besuchen können, findet die Plattentaufe in der Aula der Alten Kantonsschule Aarau zweimal statt, das erste mit Beginn um 19 Uhr ist bereits ausverkauft, um 20.30 Uhr gibt es noch Tickets; Reservation unter info@salon-musical.ch. Nathalie Laesser und ihr Sextett freuen sich. «Das Bedürfnis, gemeinsam zu spielen und die Freude an der Musik weiterzugeben, ist sehr gross.»