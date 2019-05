Winter in Aarau. Ein Mann, dick eingehüllt, läuft durch die Gassen der Altstadt. Er wirkt gestresst. Seine Freundin will, dass er den Müll rausbringt. Ihr zuhört. Das stresst ihn noch mehr. Dagegen hilft ihm eine «magische» Taschenlampe. Denn immer wenn der Mann den Lichtkegel auf fremde Personen richtet, hat er weniger Probleme, auf sie zuzugehen. So erlebt er positive, gemeinsame Momente, die ihn seinen Ärger vergessen lassen. Kurz umrissen ist das die Handlung des 20-minütigen Kurzfilms «Aus der Komfortzone», der vergangene Woche erschienen ist. In den Hauptrollen spielen Nuno Piller, Tunya Koch und Melanie Linggi. Regisseur und Drehbuchautor ist der 27-jährige Roger Gloor aus Aarau. Mit «Aus der Komfortzone» gibt er sein Debüt als Filmemacher.