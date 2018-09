Bei einem Steuerfuss von neu 108 Prozent geht das Budget 2019 der Einwohnergemeinde (ohne Werke) von einem Mini-Plus von 43 400 Franken aus. Inklusive Werke (Wasser, Abwasser, Abfall) resultiert ein Plus von 547 600 Franken bei einem Umsatz von rund 36,236 Mio. Franken. Das Budget (ohne Werke) sieht Nettoinvestitionen von 10,228 Mio. Franken vor. Die Selbstfinanzierung beträgt rund 2 Mio.; die Nettoschuld pro Einwohner steigt auf fast 2500 Franken.

Die Frage war nicht «ob». Sondern «wann» und «wie viel». Nun steht fest: Der Gemeinderat Buchs beantragt beim Einwohnerrat eine Steuerfusserhöhung von heute 100 Prozent auf 108 Prozent ab dem Jahr 2019. Bereits per 2018 war die Steuerbelastung für die Buchser um drei Prozentpunkte gestiegen, weil die Gemeinde darauf verzichtet hatte, den Steuerfussabtausch mit dem Kanton zu vollziehen (theoretisch hätte der Steuerfuss auf 97 Prozent sinken müssen).

In der Rechnung 2016 war ein Minus von 2,4 Mio. vorgesehen; es wurden 2,6 – trotz Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte auf 100 Prozent.

Die Finanz-News aus Buchs waren in den letzten Jahren schlecht. Der Gemeinderat sprach Anfang Jahr von einem «negativen Trend bei den Rechnungsabschlüssen», der «nicht gebrochen werden konnte»:

Der Gemeinderat habe einstimmig entschieden, dem Einwohnerrat und der Bevölkerung ein ausgeglichenes Budget zu unterbreiten, heisst es in der Ratsbotschaft. «Dies ist jedoch nur mit einer befristeten Erhöhung des Steuerfusses möglich.» In einer ersten Budget-Lesung – noch mit dem bisherigen Steuerfuss – habe das Minus für 2019 rund 1,7 Mio. Franken betragen und konnte auch mit «erheblichen Anstrengungen» des Gemeinderats nur auf rund 1,16 Mio. gesenkt werden. «Für die Zukunft der Gemeinde und ihrer Finanzen ist ein derartiges Ergebnis nicht länger zu verantworten und kann nicht akzeptiert werden», so der Gemeinderat weiter.

Man habe sich «aufgrund der anstehenden grossen Investitionen und der absolut ungenügenden Selbstfinanzierung» für eine Steuerfusserhöhung entschieden. Die Investitionen betreffen vor allem Schulbauten (das neue Risiacher-Schulhaus ist der grösste Posten) sowie diverse Kantons- und Gemeindestrassensanierungen. Insgesamt werden bis 2022 voraussichtlich 30,7 Mio. Franken investiert. Das wird die Nettoschuld pro Einwohner auf über 3500 Franken hochtreiben (38,8 Mio. Franken).

Buchs spart zwar seit Jahren. Doch einnahmenseitig besteht ein Problem. Mal liegen die Aktiensteuern massiv unter den Erwartungen, mal sind es die Einkommens- und Vermögenssteuern. Für 2019 rechnet man mit Einkommens- und Vermögenssteuereinnahmen von rund 16,76 Mio. Franken (Budget 2018 mit Steuerfuss 100 Prozent: 15,84 Mio.). Bei den juristischen Personen wird von einem Mehrertrag von 950 000 Franken ausgegangen.

Buchs profitiert auch vom neuen Finanzausgleich: Es fliessen im nächsten Jahr 1,125 Mio. Franken in die Gemeindekasse; das sind 260 000 Franken mehr als im laufenden Jahr.

Was meint das Volk?

Der Einwohnerrat wird an seiner Sitzung vom 18. Oktober über das Budget beraten. Anschliessend kommt die Vorlage vors Volk. Ob dieses einer doch recht happigen Steuerfusserhöhung zustimmt? Fakt ist, dass die Buchser das Budget 2016, welches zunächst eine Steuerfusserhöhung von 97 auf 102 Prozent vorgesehen hatte, an der Urne abschmetterten und erst in einer zweiten Runde – nun mit einer Erhöhung auf 100 Prozent – genehmigten. Immer noch mit 43 Prozent Nein-Stimmen.

Mit einem Steuerfuss von 108 Prozent, so betont der Gemeinderat, liege Buchs zwar 5 Punkte über dem kantonalen Mittel; man sei aber «während Jahrzehnten» deutlich darunter gewesen. Und im regionalen Vergleich liege man weiterhin im mittleren Bereich.

Zum Vergleich: Aarau hat derzeit einen Steuerfuss von 97 Prozent (und bleibt auch 2019 dabei), Küttigen hat 100, Rupperswil 97, Hunzenschwil 102, Ober- und Unterentfelden 110, Suhr 108, Gränichen 111 Prozent).

Immerhin: Bislang hatte die längerfristige Finanzplanung eine etappenweise Steuerfusserhöhung auf zuerst 108 und dann (2020/21) auf 116 Prozent vorgesehen. Der nun vorliegende aktualisierte Aufgaben- und Finanzplan 2019–2022 geht von durchgehend 108 Prozent aus. Eine schrittweise Reduktion sei später, nach Abschluss der grossen Investitionen, vorgesehen.