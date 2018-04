Am Samstag fliegen wieder die Fäuste: In Aarau treffen sich Elite-Amateure des Schweizer Boxsports zum jährlichen Boxmeeting. Ab 15 Uhr tragen die Teilnehmenden in der Kasernenhalle ihre Kämpfe aus. 30 Begegnungen werden insgesamt zu sehen sein. Aber: Nicht für alle Interessierten hat es geklappt. Von den über hundert Anmeldungen konnten nur 60 berücksichtigt werden.

Organisator des Treffens ist der Box-Club Aarau, der bald hundertjährig wird. Seit 1920 wird in Aarau schon geboxt. Und der Sport wird immer beliebter, wie Michele Puleo, Mediensprecher des Clubs, erwähnt. «Die zahlreichen Anmeldungen, die dieses Jahr eingegangen sind, bestätigen den Trend des Sports», sagt er. Über hundert Jugendliche haben sich für das Treffen gemeldet. «Was wir bedauern, ist, dass wir so viele Anfragen von Schweizer Box-Clubs bekommen haben, die wir bei weitem nicht alle berücksichtigen konnten.» Mit 30 Kämpfen sei man schon am oberen Limit für ein Meeting.

Denn die 30 Kämpfe – fünf Frauen- und 25 Herrenkämpfe – dauern je drei Mal drei Minuten und so insgesamt rund acht Stunden. Nach ungefähr 1,5 bis 2 Stunden gibt es jeweils eine Pause. Für das Treffen, welches seit Dezember letzten Jahres organisiert wird, ist daher ein grosser Aufwand erforderlich. «Jungs, Mädchen und auch ältere Jahrgänge engagieren sich, indem sie ein Amt übernehmen», so Puleo.

Doch die grosse Menge an Boxern und Helfern ist für Puelo nicht das einzige Phänomen, das der Trendsport hervorbringt: «Boxen fasst Personenprofile zusammen, die sonst kaum in Kontakt kommen würden.». Von Bankern über Bauarbeiter und Studenten bis hin zu Asylsuchenden sind im Ring alle vertreten. So ergibt sich auch aus den Teilnehmern des Boxmeetings eine durchmischte Gruppe: die 10 Boxerinnen und 50 Boxer zwischen 15 und 30 Jahren kommen aus allen Ecken des Landes und werden ihr Talent in verschiedenen Kategorien und Gewichtsklassen unter Beweis stellen. (KSP)