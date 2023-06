Reiseplanung Das grosse Gotthardstau-Tool: Wann Sie am schnellsten durch den Tunnel kommen

Wer am Gotthardtunnel nicht im Stau stehen will, muss rund um die Sommerferien genau planen, um zügig in den Süden und wieder zurückzukommen. Mit dem Stau-Tool von CH Media können Sie Ihr gewünschtes Reisedatum eingeben und erfahren für jede Tageszeit, wie sich der Stau in den letzten Jahren an den beiden Portalen entwickelt hat.