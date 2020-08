Neulenker setzt an unübersichtlicher Stelle zum Überholen an – drei Personen bei Kollision verletzt

Am Sonntag kurz nach 20 Uhr kam es in Buchs zu einer Kollision. Ein 18-Jähriger setzte laut Kantonspolizei Aargau zum Überholen des vorausfahrenden Autos an. Das Überholmanöver soll sich bis in den Kurvenbereich gezogen haben. Die fehlende Übersicht führte zur Kollision mit einem aus der Gegenrichtung heranfahrenden Auto.

Drei Personen wurden leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen sowie an der Strassenanlage entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher musste seinen Führerausweis auf Probe auf der Stelle abgeben. Diesen soll er erst seit rund drei Monaten besitzen.

Die aktuellen Polizeibilder: