Neues Schulhaus und weitere Investitionen: Der Steuerfuss bleibt bei 108 Prozent

Das Baugesuch für das Schulhaus Risiacher umfasst einen mehr als zehn Zentimeter dicken Stapel. 18,8 Mio. Franken investiert die Gemeinde in eine neue Primarschule. Geld, das Buchs nicht auf der hohen Kante hat: Wegen der grossen Investitionen, die auf die Gemeinde zukommen, musste per 2019 der Steuerfuss von 100 auf 108 Prozent erhöht werden.

Zweimal hatten die Buchser an der Urne dazu Nein gesagt. Der Regierungsrat setzte den Steuerfuss schliesslich so fest, wie ihn der Gemeinderat beantragt hatte. Das war zwar absehbar, kam im Dorf aber nicht gut an.

Nicht zuletzt deshalb sind Gemeindeammann Urs Affolter und Finanzminister Tony Süess leise beunruhigt – sie wollen verhindern, dass die Stimmbürger aus Frust über dieses Diktat von oben erneut Nein sagen zum Budget 2020.

Es zeigt bei gleichem Steuerfuss ein Plus von 177900 Franken. Hätte man die Steuern nicht erhöht, würde das Minus 1,2 Mio. Franken betragen (1 Steuerprozent entspricht rund 150000 Franken).

Es ist Mitte November. Wie ist Buchs im Rechnungsjahr 2019 unterwegs?

Tony Süess: Die neusten Auswertungen zeigen, dass die budgetierten Steuereinnahmen erreicht werden sollten. Es sieht also gut aus. Wir brauchen aber weiterhin einen Steuerfuss von 108 Prozent, damit wir die Investitionen der nächsten Jahre zahlen können.

Dank der höheren Steuereinnahmen ist es uns möglich, die Investitionen teilweise durch eigene Mittel zu finanzieren. Dies trägt dazu bei, dass der Schuldenzuwachs in den kommenden Jahren etwas gebremst werden kann.

Wo wird 2020 investiert?

Süess: Da steht an erster Stelle ganz klar der Risiacher-Neubau.

Urs Affolter: Im Strassenbau das Umbau- und Sanierungsprojekt für die Bachstrasse. Der Einwohnerrat hat den Verpflichtungskredit bewilligt. Kurz danach kam es dort zu einem tödlichen Unfall, ein Auto kollidierte mit einem Velofahrer.

Ich habe daraufhin die Verwaltung angewiesen, den Verkehrsknoten mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung nochmals anzuschauen. Das hat zu Projektänderungen geführt. Jetzt wird das Baugesuch vorbereitet. Es stehen zudem Investitionen in Kantonsstrassenprojekte an – wir sind verpflichtet, uns finanziell daran zu beteiligen.