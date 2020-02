Neues Restaurant für die Aarauer Rathausgasse?

An der Rathausgasse, wo im September 2019 ein Brand mehrere Liegenschaften in Mitleidenschaft gezogen hat, geht es vorwärts. Für die teils im Innern zusammenhängenden Häuser mit den Nummern 2 und 4, die beim Brand vor allem Wasserschäden abbekamen, lag bereits im Januar ein Baugesuch betreffend der Obergeschosse auf. Und nun folgt ein zweites. Es liegt bis zum 16. März öffentlich beim Stadtbüro auf und bezieht sich auf die Gewerberäumlichkeiten im Erdgeschoss (ehemals «Rhomberg»-Schmuck).

Hier soll ein Lokal entstehen – erst nur drinnen, zu einem späteren Zeitpunkt ist auch eine Aussenbestuhlung angedacht. Das Haus gehört dem TCS Schweiz. Baugesuchsstellerin ist die MIL Gastro GmbH. Dahinter stecken Samih Mut und Brenda Ledergerber. Mut ist, so schreibt er im Businessplan, gelernter Bäcker/Konditor und Koch. 2010 hat er sich selbstständig gemacht im Bereich Catering und Streetfood. Seit 2018 führt er die «Empanaderia» an der Metzgergasse. Ledergerber arbeitet für die Stadt Aarau in der Abteilung Pflegeheime (Stabsstelle Bildung). Sie werde dem neuen Gastro-Projekt ihre Kenntnisse im Personalwesen zur Verfügung stellen sowie das Wirtepatent erlangen. «Seit drei Jahren sind wir mit unserem eigenen Foodtruck unterwegs, in dem wir argentinische Spezialitäten anbieten», schreiben die Initianten. Unter anderem auch am Eidgenössischen Turnfest: «An diesem Event war die Resonanz nach unserem Angebot so gross, dass uns klar wurde: Wir müssen ein Lokal eröffnen.»

Laut Betriebskonzept soll es ein Lokal werden, «in dem Generationen zusammenkommen». Deshalb gibt es unter anderem eine Spiel-Ecke für Kinder. Was das Kulinarische betrifft: Geplant sind unter anderem Brunches, Glace, Mittagsmenüs, Snacks und eine Verkaufsecke für Spezialitäten aus verschiedenen Ländern. Das Lokal soll von Dienstag bis Sonntag geöffnet sein, abends bis maximal 22 Uhr. Zum Lokal gehört auch ein Gewölbekeller, der für Privatanlässe gedacht ist.