Neues Reglement Kostet das Parkieren auf öffentlichem Grund bald auch in Küttigen? Der Gemeinderat will sich in den nächsten Jahren mit der Frage befassen, ob es ein Parkierungsreglement braucht. Das wäre die Grundlage, um Parkplätze kostenpflichtig zu machen.

Der Parkplatz beim Küttiger Gemeindehaus kann heute gratis genutzt werden. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

In der ganzen Gemeinde Küttigen gibt es heute keine grösseren kostenpflichtigen Parkplatzanlagen. Es ist auch gratis, sein Auto im Sinne eines «Laternenparkplatzes» irgendwo auf der Strasse abzustellen. Das könnte sich aber in Zukunft ändern. Zumindest erwägt der Gemeinderat, eine rechtliche Grundlage dafür zu schaffen. In den Legislaturzielen 2022-2025 hat er festgehalten: «Es ist zu prüfen, ob ein kommunales Parkierungsreglement erstellt und eingeführt werden soll.»

Auf Anfrage der AZ erklärt Gemeindepräsident Tobias Leuthard, es habe in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit Themen rund um den Verkehr verschiedentlich Situationen gegeben, in denen der Gemeinderat an einen Punkt kam, wo ein Reglement hätte weiterhelfen können. «Dabei wurden wir auch schon von Parteien oder der Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht, dass ein solches Reglement allenfalls hilfreich sein könnte.»

Zu reden gegeben habe unter anderem, dass die öffentlichen Parkplätze beim Gemeindehaus oder auch beim «Sandfelsen» von Pendlern genutzt werden, um auf den Bus umzusteigen. Letzterer liegt unmittelbar bei der Bushaltestelle Hinterrain. Beim Gemeindehaus besteht keine Parkzeitbeschränkung, beim Sandfelsen-Parkplatz dürfte man von 8 bis 19 Uhr (Mo-Fr), respektive bis 17 Uhr (Sa) nur mit Parkscheibe und nur drei Stunden lang parkieren. Wie Leuthard weiter ausführt, gibt es auch andere Hotspots, die wegen der ungeregelten Parkierung zu Unmut führen. Er nennt spezifisch das Rombachtäli, aber auch das Industrieareal Staffelegg.

Ob nun aber die Parkierung definitiv kostenpflichtig wird, kann Leuthard heute noch nicht sagen. Dazu habe der Gemeinderat «noch keinerlei grundsätzliche Überlegungen angestellt».

Der Küttiger Parkplatz «Sandfelsen/Rain». Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Küttigen mit seiner räumlichen Nähe zu Aarau wäre nicht die erste Agglo-Gemeinde, die gerade wegen der Pendler-Problematik Gebühren einführen muss. Buchs hat dies per 2019 getan. Seither kosten auch die gemeindeeigenen Parkplätze Gemeindehaus, Gemeindesaal und Oberdorf.

Wie eine Umfrage der AZ im Oktober 2022 bei verschiedenen grösseren Gemeinden der Region zeigte, haben zwar viele noch kein Parkierungsreglement, einige planen jedoch dessen Einführung in den nächsten Jahren oder sind bereits an der Erarbeitung. «Mittelfristig soll ein Projekt zur Parkplatzbewirtschaftung in Angriff genommen werden», hiess es etwa aus Schöftland. Suhr stellt ähnliche Überlegungen an: «Es ist angedacht, das mittlerweile 22 Jahre alte Parkierungsreglement der heutigen Situation anzupassen.» Dann würden möglicherweise auch die grossen gemeindeeigenen Parkplätze bewirtschaftet.