Neues Hirn für die Stromversorgung: Neubau wird bis zu 12,6 Meter hoch

Es ist ein ordentliches Plangenehmigungsverfahren nach Elektrizitätsgesetz. Die Pläne liegen seit gestern bis zum 2. Februar auf. Die breite Öffentlichkeit wird vor allem das Gebäude wahrnehmen, das an der Erlinsbacherstrasse unmittelbar westlich des Wasserkraftwerks der Eniwa geplant ist. Sein Bau ist so etwas wie das Vorspiel für den geplanten Neubau des Aarekraftwerks, der kaum vor 2024 beginnen wird. Wie viel die Eniwa ab kommendem Herbst in das Unterwerk investieren will, ist den Unterlagen nicht zu entnehmen. Bisher war von einem zweistelligen Millionenbetrag die Rede.

Das Unterwerk befindet sich heute an zwei Standorten. Einerseits in den Bauten mit den grossen Toren unterwasserseitig des bestehenden Kraftwerks. Und andererseits innerhalb des Kraftwerks. «Mit dem Neubau des Kraftwerks wird eine strikte Trennung zwischen Produktion und Verteilnetz angestrebt», heisst es in den aufgelegten Unterlagen.