Der Bahnbetrieb soll während der ganzen drei bis vier Jahre dauernden Bauzeit gewährleistet sein. Die Anforderungen des Bahnbetriebs lassen es bei dieser Vorgabe nicht zu, die Gleise 11 und 12 gleichzeitig ausser Betrieb zu setzen. Auch die Hintere Bahnhofstrasse muss – als einzige Zufahrtsachse für den Baustellenverkehr – auf einer Breite von 6,6 Metern offen bleiben.

Auf Umwegen bis zum «Frohsinn»

Ein wenig komplizierter wird es für den Fussgängerverkehr: Während der Bauzeit wird es zwar im Normalfall möglich sein, durch die Bahnhofunterführung Ost die Bleichematt- und die Frey-Herosé-Strasse zu erreichen, hingegen wird die Hintere Bahnhofstrasse im Baustellenbereich für Fussgänger gesperrt sein. Der bisherige Treppenaufgang zum alten WSB-Bahnhof, der abgerissen wird, entfällt. Via SBB-Personenunterführung West wird es weiterhin möglich sein, zum westlichen Abschnitt der Hinteren Bahnhofstrasse zu gelangen.

Den östlichen Abschnitt erreicht man von der Bahnhofunterführung Ost und von der Bachstrasse her über die Bleichematt- strasse und den Luxweg, den privaten Fussweg entlang dem Swissgrid-Komplex. Östlich des Restaurants Frohsinn mündet die Route wieder in die Hintere Bahnhofstrasse. An der Bleichemattstrasse, zwischen dem Abgang zur Unterführung und dem kantonalen Pass- und Patentamt, wird sich für rund drei Jahre das Provisorium der WSB-Verkaufsstelle befinden.

Gestaffelter Bau der zwei Gebäude

Aufgrund der engen Platzverhältnisse im Baustellenbereich erfolgt der Bau der beiden Gebäude gestaffelt: Zuerst erfolgen der Aushub und der Rohbau West. Während dieser Zeit steht der östliche Teil des Baufeldes als Umschlagplatz zur Verfügung.

Ist der Rohbau West erstellt, erfolgt der Aushub Ost mit anschliessender Realisierung des Rohbaus Ost. Der Umschlagplatz muss nun nach Westen verlegt werden. Allerdings ist hier, zumal der Rohbau West schon steht, der Platz dafür ausserordentlich limitiert.

Die fünf Bauphasen im Detail

Der Bauablauf gliedert sich gemäss den Baugesuchunterlagen in fünf Phasen.