Neuer Take-away: An der Bahnhofswand wächst bereits das Gemüse

Mit viel Elan – und auch Idealismus – haben Florian Woitaske und Christine Günther im März ihr neues Projekt «FloW-Bowl» angekündigt: Am Bahnhof Aarau, wo die Migros vor wenigen Monaten noch ihren Take-away führte, wollen die beiden im Juni ein neues Imbissrestaurant eröffnen – und zwar ein innovatives, das auch den heutigen Ansprüchen von Nachhaltigkeit und bewusst-gesundem Essen entspricht.

Statt «Fast Food» versprich das Duo «Healthy Fast Good», also nicht nur schnelles, sondern auch gesundes und qualitativ gutes Essen. Gegenüber der Migros soll «eine grüne Oase aus Gemüse- und Fruchtpflanzen» entstehen, die den hektischen Alltag am Bahnhof entschleunigt. Und das mit den Pflanzen ist wörtlich zu nehmen: An den Wänden wurden bereits sogenannte «Indoor-Farmen» aufgestellt, an denen bereits das Gemüse oder die Erdbeeren für die gesunden Mahlzeiten und Getränken gedeihen.