Das was der Laie als Sprünge bezeichnet, nennen sie «Tricks». Sie «sliden» und «grinden» – an Hindernissen, die im Fachjargon «Obstacles» heissen. Die Aarauer Skater sind eine verschworene Gruppe. 30 bis 50 Personen, die sich bei schönem Wetter mindestens am Montag (17 Uhr) treffen. Sie pflegen schweizweit Kontakte mit anderen Skatern und werden neuerdings auch häufig besucht – auch aus dem Welschland. Die Gründe: ihr sehr grosser Output an Internet-Videos und ihre neue Anlage.