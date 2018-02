Eigentlich befindet sich der Wirkungskreis von Rocco Umbescheidt auf einem anderen Erdteil: 20 Jahren leitete er ehrenamtlich Hilfsprojekte in Nepal. 2015 wurde er dafür zum Aargauer des Jahres gewählt. Umbescheidts nächstes Projekt liegt aber nicht Zehntausende Kilometer entfernt – sondern direkt vor seiner Haustüre. Der Lehrer präsidiert den neu gegründeten Quartierverein Rombachtäli – der erste Quartierverein in der Gemeinde Küttigen. Auslöser für die Gründung war der Entwurf eines Entwicklungsrichtplans für das Rombachtäli, mit dem die Anwohner nicht einverstanden waren. Ihr Widerstand hat dem Quartier einen neuen Impuls gegeben – und war letztlich die Initialzündung für den neuen Verein.

Um den Entwicklungsrichtplan gehe es ihm und den anderen bisher 15 Vereinsmitgliedern aber gar nicht in erster Linie, betont Umbescheidt. Schwerpunkte des Quartiervereins seien erstens der Naturschutz und zweitens das Zusammenleben der Kulturen. «Der Quartierverein setzt sich für die Erhaltung eines wohnlichen und lebendigen Quartiers ein», so Umbescheidt. Er benutzt das Stichwort «nachhaltige Quartierentwicklung» – und meint es so: «Nachhaltigkeit steht oft überall drauf, wird aber selten richtig und in allen drei Dimensionen – Soziales, Ökologie und Ökonomie – umgesetzt. Wir wollen die positiven Seiten des Rombachtälis erhalten und weiterentwickeln: die Grünflächen und die Artenvielfalt sowie das friedliche Zusammenleben von Menschen verschiedendster Herkunft.»

Dicht bebaut, bunt gemischt

Das Rombachtäli hebt sich gegenüber anderen Quartieren in zweierlei Hinsicht ab: Es weist einen – zumindest für Küttigen – unüblich hohen Ausländeranteil von 46,6 Prozent auf und es ist relativ dicht bebaut. «Der Kanton strebt im Jahr 2040 eine Verdichtung auf etwa 70 Einwohner pro Hektar an; im Rombachtäli hat man diesen Wert schon nahezu erreicht», so Rocco Umbescheidt. In ganz Küttigen liegt der Wert bei 42.

Umbescheidt bezeichnet das rund 4,2 Hektaren grosse Rombachtäli mit den rund 300 Einwohnern als «intaktes Lebens- und Ökosystem», als «einzigartige, von Wäldern umgebene Landschaftskammer». «Es zieht Besucher und Naturfreunde an und erhält die Natur in direkter Nähe zur Kantonshauptstadt als Lebens- und Naherholungsgebiet», sagt auch der Vizepräsident des Quartiervereins, Jürg Furter.

Der Verein plant etwa gemeinsame Bachreinigungen oder Schulungen zum Thema Naturschutz direkt im Quartier. Als eine der ersten Massnahmen wird momentan ein Naturinventar angelegt. Bereits seit vergangenem September können Anwohner und Ausflügler melden, wenn sie im Rombachtäli bestimmte Tierarten gesichtet haben. «Es freut mich, dass immer mehr Sichtungen von kritisch bedrohten Arten wie dem Feuersalamander oder der Ringelnatter gemeldet werden», sagt Umbescheidt.

Ziel der Übung ist, genau zu wissen, wo welche Tierart im Rombachtäli lebt, damit unter Umständen Schutzmassnahmen ergriffen werden können und Veränderungen nachhaltig geplant werden. Erste Gespräche mit Naturschutzorganisationen laufen. «Wir möchten nicht, dass die wenigen noch vorhandenen Grünareale in diesem bereits hochverdichteten Quartier noch weiter versiegelt werden. Die Tiere brauchen Flure, über die sie das Quartier queren können.»

Quartierfeste oder Kochkurse?

Als zweiten Schwerpunkt hat der Quartierverein die interkulturellen Begegnungen definiert. Man will Schweizer und Ausländer, die sich im Rombachtäli zahlenmässig nahezu die Waage halten, zusammenbringen. Am stärksten vertreten sind die Eritreer, dahinter folgen mit einigem Abstand die Deutschen. «Das friedliche Zusammenleben dieser Menschen vieler Nationen und sozialer Schichten liegt uns sehr am Herzen», so Stefan Lüthi, Quartiervereins-Vorstand. Derzeit läuft eine Umfrage, mit der eruiert werden soll, welche Art von kulturellen Begegnungen gewünscht sind – zum Beispiel Quartierfeste oder Kochkurse mit Gerichten aus den Herkunftsländern. Umbescheidt betont: «Das Wichtigste bei nachhaltiger Quartier- und Gemeindeentwicklung ist, dass die Bevölkerung mitmacht.»