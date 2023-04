Neuer Co-Gesamtschulleiter Daniel Hunziker soll die Kreisschule Aarau-Buchs weiterentwickeln Die Leitung der Kreisschule Aarau-Buchs wird ausgebaut. Der neue Co-Gesamtschulleiter sei eine Koryphäe auf seinem Gebiet, so der Schulvorstand.

Daniel Hunziker ist neuer Co-Gesamtschulleiter der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB). Er startet mit dem neuen Schuljahr im August. Bild: zvg

Der Schulvorstand der Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) hat Daniel Hunziker (56) per August zum neuen Co-Gesamtschulleiter der Kreisschule Aarau-Buchs gewählt. Die Stelle wurde neu geschaffen respektive das Pensum der Gesamtschulleitung von 90 auf 160 Stellenprozente erhöht. Hunziker ergänzt also den bisher alleinigen Gesamtschulleiter Philip Wernli.

Die Co-Gesamtschulleiter stehen gemeinsam allen Schulleitungen der einzelnen Standorte vor. Sie werden sich künftig ihre Aufgabengebiete aufteilen. Philip Wernli kümmert sich schwerpunktmässig um die Ressourcenplanung und Laufbahnentscheide. Daniel Hunziker wird, seiner Berufserfahrung entsprechend, vor allem das breite Feld der Schul- und Qualitätsentwicklung betreuen. Diese sollen in der Kreisschule künftig mehr Gewicht erhalten.

«Wir wollen eine innovative, vorbildhafte Schule mit Ausstrahlung werden, die die neusten Erkenntnisse aus der pädagogischen Fachwelt und der Erziehungswissenschaft anwendet», sagt Corinne Trachsel, Vizepräsidentin des Schulvorstandes. «Jedes Kind soll dort abgeholt werden, wo es steht, und so individuell gefördert werden, dass es sein Potenzial entfalten kann.» Das sei in Anbetracht der zunehmenden Heterogenität von Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung, die entsprechendes Expertenwissen und Ressourcen benötige.

Hunziker werde sich als Co-Gesamtschulleiter für die pädagogische Weiterentwicklung der Schule, den pädagogischen ICT-Einsatz und das schulische Qualitätsmanagement einsetzen. Ausserdem wird er für die Sonderpädagogik zuständig sei. «Wir freuen uns, mit Daniel Hunziker eine echte Koryphäe auf diesem Gebiet gewonnen zu haben», so Trachsel.

Er hat einst eine private Ganztagesschule gegründet

Daniel Hunziker arbeitet seit 2020 als Schulleiter in Fehraltorf im Zürcher Oberland. Schon vorher war er an verschiedenen Orten Schulleiter; unter anderem an einer privaten Ganztagesschule, die er gegründet hatte. Daneben führt er eine Firma im Bildungsbereich, welche Weiterbildungen, Vorträge und Coachings für Schulen, Lehrpersonen und Eltern anbietet. An der KSAB wird er ein 80-Prozent-Pensum haben, das ihm ermöglich, seine Firma weiterzuführen. «Davon profitiert dank seines riesigen Netzwerks auch die KSAB», ist Corinne Trachsel überzeugt.

Der dreifache Vater aus dem Luzerner St. Erhard war auch als Referent für die Akademie für innovative Bildung und Management in Heilbronn tätig, um in Baden-Württemberg kompetenzorientiertes Lernen an die Schulen zu bringen. Er leitet ausserdem die von ihm 2012 mitbegründete Initiative «Schulen der Zukunft», welche sich für eine Kultur der Potenzialentfaltung in Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zu den Berufsschulen und Gymnasien einsetzt. Seither leitet er die Initiative.

«Daniel Hunziker ist ausserdem Autor zweier Bücher, in denen er sich unter anderem intensiv mit dem Lehrplan 21 auseinandersetzt und aufzeigt, wie Lehrpersonen Kindern und Jugendlichen konkret zu effektiven Lernprozessen sowie einer positiven Persönlichkeits- und Sozialentwicklung verhelfen können», heisst es in der Mitteilung der Kreisschule. Mit ihm gewinne die KSAB eine Fachperson, «die sich ihr gesamtes Berufsleben mit Lernenden und Lehrenden auseinandergesetzt hat und sich mit viel Engagement und Herzblut dafür einsetzt, dass sie zu dem werden, was sie sein können».

Geschäftsleiter der Kreisschule, also quasi der CEO, ist weiterhin Lukas Schaffner. Er führt die fünfköpfige Geschäftsleitung, der ausser ihm noch die beiden Co-Gesamtschulleiter (Philip Wernli und Daniel Hunziker) sowie die Leitung Betrieb (Helene Frey) und die Leitung Infrastruktur (Thomas Merkhofer) angehören.